США вернутся в СПЧ ООН, если эта структура будет реформирована.

Об этом заявила постпред США при всемирной организации Никки Хейли. Она пояснила, что нарушители прав человека продолжают находиться в Совете и избираться в него. По ее словам, выход Штатов из Совета не означает, что Вашингтон не будет стараться укрепить структуру участия ООН в решении проблем с правами человека. Решение о выходе США из СПЧ ООН пока приветствовал только Израиль.