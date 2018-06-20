Решение о замене США в составе СПЧ ООН должна принять Генассамблея мирового сообщества.
Об этом заявил глава Совета ООН по правам человека Воислав Шуц. США сегодня официально объявили о выходе из состава Совета.
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Об этом заявил глава Совета ООН по правам человека Воислав Шуц. США сегодня официально объявили о выходе из состава Совета.
Комментарии2
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tks 20 июня 2018 | 03:00
СПЧ ООН превратился в абсолютную левотину, полезную идиотину, и отмазку для палестинских террористов.
ze_danil 20 июня 2018 | 03:05
Решение о замене США в составе СПЧ ООН должна принять Генассамблея мирового сообщества
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предлагаю Лугандон!!