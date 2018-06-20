Взрыв небольшой силы произошел на станции «Саутгейт» лондонского метро.
Полиция сейчас выясняет, что именно взорвалось. Скотленд-Ярд заявил, что о каких-либо серьезных ранениях сведений нет. Британская транспортная полиция сообщила, что помощь оказана небольшому числу пострадавших. В связи с инцидентом станция метро, расположенная на линии «Пикадилли», закрыта.
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