Взрыв небольшой силы произошел на станции «Саутгейт» лондонского метро.

Полиция сейчас выясняет, что именно взорвалось. Скотленд-Ярд заявил, что о каких-либо серьезных ранениях сведений нет. Британская транспортная полиция сообщила, что помощь оказана небольшому числу пострадавших. В связи с инцидентом станция метро, расположенная на линии «Пикадилли», закрыта.