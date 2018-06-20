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01:08, 20 июня 2018

Uber запускает с  сегодняшнего дня в России программу страхования пассажиров и водителей.

Она будет действовать во всех российских городах, где работает этот агрегатор такси. Выплаты за вред здоровью пассажирам предполагаются в размере до 2 млн рублей. По закону об ОСАГО пассажиры такси на общих основаниях также страхуются на сумму до  500 тыс. рублей.

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