Мосгорсуд сегодня проверит законность продления ареста братьев Магомедовых.

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед арестованы по обвинению в создании преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств. С ними по тому же делу проходит экс-директор входящей в холдинг компании «Интекс» Артур Максидов. Никто из обвиняемых свою вину не признает.