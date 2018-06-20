Россия введет дополнительные пошлины на ряд товаров из США.

Это станет ответом на ограничения на ввоз в США стали и алюминия. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, ответные меры коснутся только той продукции, которая имеет аналоги на российском рынке. Список товаров будет подготовлен «в ближайшие дни».