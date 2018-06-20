Россия введет дополнительные пошлины на ряд товаров из США.
Это станет ответом на ограничения на ввоз в США стали и алюминия. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, ответные меры коснутся только той продукции, которая имеет аналоги на российском рынке. Список товаров будет подготовлен «в ближайшие дни».
Комментарии3
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dew_point 20 июня 2018 | 01:25
Это же прекрасно! Обложите налогом американский Форд, ведь в России есть его полный аналог - автоваз! Томографы американские обложите налогом ведь в Россию поставляется только самое дешёвое китайское барахло позапрошлого поколения.
Да и вообще, чего церемониться, закрыть выезд за рубеж и прекратить хождение доллара! Тогда заживем.
all_seeing74 20 июня 2018 | 01:28
Ну все!! Кранты пиндосам!!! Придется им айфоны покупать у себя в америке!!! Теперь не прихвастнуть, шо девайс привезен из САМОЙВЕЛИКОЙ страны в мире!!)))) жалко американцев просто до слез!!!))))
com30 20 июня 2018 | 02:05
Неужели введут пошлины на пользование роскосмосом и военторгом американским GPS?
Правильно давно пора, начинать пользоваться своим глонассЕм.
Или кривизну Земли как раз и выдал глонасс))