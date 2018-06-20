Суд в Подмосковье отклонил иск жителей Волоколамска к оператору свалки «Ядрово».
Истцы требовали закрыть прием отходов на полигоне и выплаты компенсации в полтора миллиона рублей пострадавшим от отравления свалочным газом в марте.
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Истцы требовали закрыть прием отходов на полигоне и выплаты компенсации в полтора миллиона рублей пострадавшим от отравления свалочным газом в марте.
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