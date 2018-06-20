США выходят из Совета ООН по  правам человека.

Об этом официально объявила постпред страны при ООН Никки Хейли. Однако, по ее словам, это не означает, что Штаты отступают от приверженности этим базовым ценностям. Представители нынешней американской администрации не раз критиковали Совет за «предвзятое», по их мнению, отношение к Израилю, а также за участие в Совете Венесуэлы. Формально членство США в Совете ООН по правам человека истекает 31 декабря 2019 года.