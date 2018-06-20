США выходят из Совета ООН по правам человека.
Об этом официально объявила постпред страны при ООН Никки Хейли. Однако, по ее словам, это не означает, что Штаты отступают от приверженности этим базовым ценностям. Представители нынешней американской администрации не раз критиковали Совет за «предвзятое», по их мнению, отношение к Израилю, а также за участие в Совете Венесуэлы. Формально членство США в Совете ООН по правам человека истекает 31 декабря 2019 года.
Комментарии4
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salut__521 20 июня 2018 | 01:23
Россия со своими небензями превратила ООН в посмешище...
r88w556xl4 20 июня 2018 | 01:31
salut__521: Ещё один размашистый шаг США ОТ цивилизации по направлению к Сомали. Так как Конвенция о правах детей, кроме США, не была ратифицирована только одной страной мира - Сомали. США плюют на основополагающие принципы человечности. А что ещё ждать от агрессора, который только и делает, что нападает на другие страны.
maverick60089 20 июня 2018 | 02:03
r88w556xl4: На кого это США нападали? На Грузию и Украину? Права человека в ООН рассматриваются как права арабских террористов убивать евреев по всему миру. Поэтому, нормальное приличное государство и не станет поддерживать эту организацию. И всю ООН надо прихлопнуть по этой же причине.
agamasat 20 июня 2018 | 02:11
Такое ощущение, что кабинет Трампа только помогает россии разрушить мир...