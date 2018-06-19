Тысячи болельщиков празднуют в центре Москвы победу со счетом 3:1 нашей сборной над Египтом.
Как передает ТАСС, Никольская улица, которая на время домашнего ЧМ стала центром встречи футбольных фанатов, частично перекрыта. На столичных трассах беспрерывно сигналят водители автомашин. После двух матчей российская команда набрала максимальные шесть очков и лидирует в группе А, практически обеспечив себе выход в плей-офф.
Комментарии10
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all_seeing74 20 июня 2018 | 01:15
Чо праздновать то? Охренеть какое длстижение!))) да на их месте удавиться надо! Детвора забила гол!!)) Египтянам респект!!! Молодцы ребята!!)))
roman_i_olga 20 июня 2018 | 01:18
all_seeing74: мельдония ведь никто не объелся
all_seeing74 20 июня 2018 | 01:23
roman_i_olga: Ааа... ну если в этом смысле, тогда конечно приятно, что хоть в этот раз избежали позора)))...
danko_shwabra 20 июня 2018 | 01:25
roman_i_olga: вот это здорово!!! А где стараямрась1 ещё не повесилась в маями? Где все коклы? Забухали?
sveklotron_7 20 июня 2018 | 01:37
Подлые путинские запроданцы...
Неужто честный свобдный человек будет праздновать сейчас то, за что потом будут в Гоаге судить???
wien 20 июня 2018 | 01:43
хохлы не спят жуют сало и комментируют)
wien 20 июня 2018 | 01:45
Россияне самое главное заметили на 15 мин как мячик уходил за боковую и наши боролись до конца и не доли выйти мячу! Я думаю Россия будет в финале!
kisa2000 20 июня 2018 | 02:27
wien: Россия уже в финале.
wien 20 июня 2018 | 01:54
красавецы!нашу давай)калинка малинка!3:1 гай гуй
proxozhij 20 июня 2018 | 02:11
Это уже даже не смешно.