Тысячи болельщиков празднуют в центре Москвы победу со счетом 3:1 нашей сборной над Египтом.

Как передает ТАСС, Никольская улица, которая на время домашнего ЧМ стала центром встречи футбольных фанатов, частично перекрыта. На столичных трассах беспрерывно сигналят водители автомашин. После двух матчей российская команда набрала максимальные шесть очков и лидирует в группе А, практически обеспечив себе выход в плей-офф.