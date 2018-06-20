Небольшой взрыв прогремел в Лондоне на станции метро Southgate
Об этом сообщается в «Твиттере» Скотленд-Ярда. В свою очередь британская транспортная полиция сообщает в «Твиттере», что «на месте происшествия была оказана помощь небольшому числу пострадавших». Что стало причиной взрыва – выясняется. Станция метро пока закрыта.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sveklotron_7 20 июня 2018 | 00:14
Нуу...вы понели, короче...
fresh_breeze 20 июня 2018 | 00:16
Бритты так увлеклись поисками русских агентов на своём острове, что реальную угрозу у себя под носом заметить не в состоянии.