Небольшой взрыв прогремел в Лондоне на станции метро Southgate

Об этом сообщается в «Твиттере» Скотленд-Ярда. В свою очередь британская транспортная полиция сообщает в «Твиттере», что «на месте происшествия была оказана помощь небольшому числу пострадавших». Что стало причиной взрыва – выясняется. Станция метро пока закрыта.