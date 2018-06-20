Топ-менеджер «Интер РАО ЕЭС» арестована по обвинению в шпионаже
Карина Цуркан ближайшие два месяца проведет в изоляторе. Ее задержали в конце прошлой неделе. Дома и на рабочем месте у нее прошли обыски. Уголовное дело носит гриф «секретно». Краткая биография Цуркан размещена на сайте «Интер РАО». Ей 43 года, высшее образование получала в Молдавии и Испании, в российской компании отвечала за бизнес в Молдавии – поставки электроэнергии с ГРЭС в Приднестровье Кишеневу.
По данным газеты «Коммерсантъ», Цуркан сотрудничала с бизнесменами, связанными с румынской разведкой. Уголовное дело заведено по статье «шпионаж», которая применяется только для иностранцев. Хотя на сайте «Интер РАО», совет директоров которого возглавляет Игорь Сечин, указано, что она – гражданка России, значит, ее могут обвинять в госизмене.
В самой компании заявили, что Цуркан находится в отпуске. Источники говорят, что обыски уже прошли, в том числе, у высокопоставленных чиновников Минэнерго.
Комментарии8
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goga_s 20 июня 2018 | 00:16
В "..госизмене.." НЕ может быть обвинён НЕ служащий ГОС структур !
chernyij 20 июня 2018 | 00:45
goga_s: за простую перевозку леса тоже нельзя арестовывать, а также нельзя штрафовать за уточку в окне собственной квартиры, но однако это происходит в одной великой самой духовной и справедливой стране.
shplint_04 20 июня 2018 | 02:07
А на что они рассчитывали, когда брали на работу человека с такой говорящей фамилией?
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 20 июня 2018 | 01:20
goga_s: Вы ошибаетесь. В госизмене может быть обвинен любой гражданин страны, действия которого нанесли ущерб безопасности этой страны. Проще говоря, если Вы , торгуя мебелью и осуществив поставку кресла за -цать сотен тысяч рублей для начальника местного УФСБ, выдали эту информацию гражданину Зимбабве-Вас обвинят в госизмене, а задержанного гражданина Зимбабве-в шпионаже. Состав этих преступлений фактически идентичен, разница только в субъекте преступления.
clandestino 20 июня 2018 | 02:09
goga_s: Кто угодно может быть обвинён в чём угодно и осуждён даже за то, чего не было.
tks 20 июня 2018 | 00:23
Изменить Путинской Родине можно даже в недрах сугубо коммерческой структуры!! Сигуранца не дремлет! Скоро и Дифензива к ней подтянется!! Любимая "Сладкая парочка" НКВД на арене! Классика жанра!
salut__521 20 июня 2018 | 01:05
Тот - взяточник, эта - шпиёнка... И везде Сечин светится. Неладно что-то в миллиардерском королевстве...
skouadd 20 июня 2018 | 01:17
Отказала Сечину