Топ-менеджер «Интер РАО ЕЭС» арестована по обвинению в шпионаже

Карина Цуркан ближайшие два месяца проведет в изоляторе. Ее задержали в конце прошлой неделе. Дома и на рабочем месте у нее прошли обыски. Уголовное дело носит гриф «секретно». Краткая биография Цуркан размещена на сайте «Интер РАО». Ей 43 года, высшее образование получала в Молдавии и Испании, в российской компании отвечала за бизнес в Молдавии – поставки электроэнергии с ГРЭС в Приднестровье Кишеневу.

По данным газеты «Коммерсантъ», Цуркан сотрудничала с бизнесменами, связанными с румынской разведкой. Уголовное дело заведено по статье «шпионаж», которая применяется только для иностранцев. Хотя на сайте «Интер РАО», совет директоров которого возглавляет Игорь Сечин, указано, что она – гражданка России, значит, ее могут обвинять в госизмене.

В самой компании заявили, что Цуркан находится в отпуске. Источники говорят, что обыски уже прошли, в том числе, у высокопоставленных чиновников Минэнерго.