Сборная России обыграла Египет и практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу
На нынешнем чемпионате сборная России выиграла столько же матчей, сколько за все время своего существования под этим названием. А из группы сборная нашей страны не выходила с 86-го. Страна-то, тогда, еще называлась Советским Союзом, ее лидером был Михаил Горбачев, Берлин был разделен стеной, а Марадона забивал англичанам руками бога и голами столетия. Многие игроки нынешней сборной России тогда еще вообще даже не родились. Как, например, забивавшие сегодня Денис Черышев и Артем Дзюба. Они 90-го и 88-го годов рождения соответственно.
А вот Ахмеду Фатхи, забившему сегодня первый мяч сборной России было тогда что-то около двух лет. Египетский защитник, собственно, и положил начало российской победе. Неудачно подставил ногу, соорудив автогол. На всякий случай, автогол входит в число лучших бомбардиров сборной России черчесовских времен. Это не шутка, это самоирония, которой никогда не стоит чураться. А дальше Египту пришлось рисковать и раскрываться, чем россияне и воспользовались. Лидер фараонов, Мохаммед Саллах, несмотря на все старания сборной России, все-таки забил. Только это был гол престижа с пенальти. 3-1. До заветного выхода из группы остается даже не шаг, а что-то вроде четверти носка ботинка.
Официально оформить путевку в плей-офф сборная России сможет завтра. Это произойдет в том случае, если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии.
Главный тренер сборной Станислав Черчесов доволен результатом игры.
Крайне эмоционально прокомментировал победу сборной Артем Дзюба, забивший третий мяч в ворота египетской сборной.
Полузащитник Денис Черышев сборной России назван лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Египта
Следующую встречу россияне проведут с командой Уругвая 25 июня.
Комментарии46
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danko1 20 июня 2018 | 00:05
Стыдно было бы не выиграть у таких слабых соперников. Хотя играли неплохо.
Но настоящий уровень сборной будет виден в матчах с Уругваем и Португалией или Испанией.
mc_murphy101 20 июня 2018 | 00:12
Следующую встречу россияне проведут с командой Уругвая 25 июня...
Надо побеждать Уругвай. Верю, ждет нас удача. На святое дело идем. Семёна Слепакова из беды выручать.
gordy 20 июня 2018 | 00:27
"Крайне эмоционально прокомментировал победу сборной Артем Дзюба, забивший третий мяч в ворота египетской сборной."
Цензура не позволяет обнародовать его речь?
danko_shwabra 20 июня 2018 | 00:31
mc_murphy101: у старой мрасы данко1 и у всех коклотроллей реальный траур. Старая бесстыднаямрась даже спать не может. Вот так. Старуха опущенная спец в футболах, как я забыл.
in_cat_we_trust 20 июня 2018 | 00:37
gordy: футболёры хамлобыдло?
danko_shwabra 20 июня 2018 | 00:51
in_cat_we_trust: хохлобыдлочмо?
serge_moro 20 июня 2018 | 01:05
danko_shwabra: Путин впервые заревновал свою популярность среди россиян с популярностью футбола. Ему может показаться,что россияне любят футбол больше чем его.Тогда ждать следующих законов впику россиянам ,наподобие пенсионной реформы. Путин сильно ревнив к своей особе.
Он привык быть выше всего и даже выше футбола .Во всяком случае ему так хочеться
danko_shwabra 20 июня 2018 | 01:08
serge_moro: дубина. Ты лучше о Пете Параше расскажи. Он тебе ближе по призванию.
danko_shwabra 20 июня 2018 | 01:13
serge_moro: лайк от староймрсы1 получил. Заслуженно! Она старый спец во всяком.
neprostotak 20 июня 2018 | 00:31
А из группы сборная нашей страны не выходила с 86-го.
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Я чего-то недопонял! Страна существует с 1991 года, а сборная «нашей» страны не выходила с 1986 года?!?
По ходу автор статьи не на шутку упорот!
varangian2011 20 июня 2018 | 00:38
neprostotak: Потому что Россия, из всех постсоветских республик, единственный официальный правоприемник СССР.
neprostotak 20 июня 2018 | 00:47
varangian2011: «единственный официальный правоприемник СССР.»
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Так может она вернёт деньги со сберкнижек моих родителей? Или РФ только тогда правопреемник, когда ей выгодно?
varangian2011 20 июня 2018 | 00:41
neprostotak: А упорот автор в части того, что Россия якобы всё еще не вышла из группы. Потому что Россия уже вышла из группы, при самом любом раскладе последующих игр.
wien 20 июня 2018 | 01:39
neprostotak: походу ты из Украины иди касками по асвальту стучи)
wien 20 июня 2018 | 01:33
danko1: киев украина посмотри свою команду
georgsemen 20 июня 2018 | 00:05
Круть! Кого из папуасов Россия ещё не обыграла?
nersesov 20 июня 2018 | 00:15
georgsemen: завидуйте молча, курносые
mc_murphy101 20 июня 2018 | 00:16
georgsemen:
Израильтян?
in_cat_we_trust 20 июня 2018 | 00:42
mc_murphy101: путряша, очень скоро твой оскал будет означать лязганье челюстями от страха, что твои хозяева на тебе будут срываться за закономерный результат путосборной по футболу
sveklotron_7 20 июня 2018 | 00:16
georgsemen: Тех, кого ты еще не назвал "папуасами"...потом
serge_moro 20 июня 2018 | 00:27
georgsemen: Победа россиян стартовала с автогола египтянина в свои ворота. Беда в России также стартовала с автопреемника на горе всей страны. Вот уже ,как 18 лет автопреемник прилип к Кремля ,как к своему родному дому,который находится в его собственности
rico67 20 июня 2018 | 00:43
georgsemen: тебя
chernyij 20 июня 2018 | 00:49
georgsemen: Интересно было бы посмотреть на матч с ДыНэРэ. Особенно на способы поддержки фан-клуба.
malorus_kiev143 20 июня 2018 | 00:07
Ой. Кажется либерашек опять в попу опустили. Теперь гореть там будет у них. Ай-яй, какая печалька.
in_cat_we_trust 20 июня 2018 | 00:44
malorus_kiev143: путяшка себя либершкой называл... не? но кто его опустил? для этого сперва достать надо
uhovostro 20 июня 2018 | 00:07
/Автогол входит в число лучших бомбардиров черчесовских времён.../
Авторучка является худшим работником новостной ленты Эха...
sveklotron_7 20 июня 2018 | 00:10
Очевидно, что "путинские соколы" были на допинге....особенно Фатхи и Салах...
vea4ek 20 июня 2018 | 00:37
sveklotron_7:
Скорее кадыровские)
alexander444 20 июня 2018 | 00:28
Москва уже гуляет!!! Россия тоже!!!
prusol 20 июня 2018 | 00:30
alexander444: И правильно делает. Любые победы можно и нужно отмечать.
salut__521 20 июня 2018 | 00:32
Скажут тоже, фараоны... А кто тогда итальянцы? Юлии цезари, что ли? Э не, макаронники. А эти - верблюжатники.
zuhorer 20 июня 2018 | 00:35
В карты что-ли играли? Обыграли...
vea4ek 20 июня 2018 | 00:35
Хомячья тоска-печаль, кгогавый рэжим вышел в 1/8.
chernyij 20 июня 2018 | 00:51
vea4ek: Интересно, пока ты выйдешь на пенсию, режим выйдет в 1/2 ?
estamp 20 июня 2018 | 00:37
На нынешнем чемпионате сборная России выиграла столько же матчей, сколько за все время своего существования под этим названием.
---
Хрень какая-то!
Господа либералы, понимаю ваши чувства, даже готов пожалеть, но совсем-то врать не надо, грех это.
vea4ek 20 июня 2018 | 00:41
estamp:
Вранье во благо либеральной идеи- это не грех.
proxozhij 20 июня 2018 | 00:46
Эх, посмотреть бы песковский сценарий: кому, сколько из что уплочено.
estamp 20 июня 2018 | 01:01
proxozhij: ... кому, сколько из что уплочено.
---
Еще не забывайте про мельдоний и русских хаккеров.
santathefrosr 20 июня 2018 | 00:54
Замечательная новость!
Поздравляю всех с победой! Рад, что Эхо, наконец-то, начало следить за Мундиалем!
vea4ek 20 июня 2018 | 00:58
santathefrosr:
Правда новость, из разряда грустной.
pomeranche 20 июня 2018 | 01:04
Большой успех сборной России, занимающей 70 место в квалификации ФИФА, выигравшей у сборной Саудовской Аравии (67 место ) и Египта (45 место) Теперь Мы переместимся на 67 место.
abuvgrobu 20 июня 2018 | 01:18
Всех с победой! Нервяк был, конечно, у ребят. С Уругваем можно попробовать красиво сыграть, от души, посмотреть, что получится. Результат не давит... чтобы в 1/8 уже не деревенеть.
amebix 20 июня 2018 | 01:20
Хорошая игра, очень радует Головин, парень точно уедет в Ювентус, его туда активно сватают и это будет правильно, надо расти. Черышев молодец, играя в Испании научился оперативно мыслить. Дзюба - от него такой прыти не ожидал!
А вот Смолов пока отстаёт.
Пока нормально.
Думаю большого значения матч с Уругваем иметь не будет
Если в Плей-офф попадём либо на Испанию. либо на Криштиану Рональду и его португальских подносчиков мяча. Лучше на Португалию, с Испанией шансов мало, а если закрыть Роналду, то можно их пройти.
wien 20 июня 2018 | 01:37
ребята выгришь фигня честно!вот что я увидел на 15-й мин мячь уходил за боковую от наших и наш игрок боролся до концаи не дал уйти мячу за боковую линию и я тогда сказал дочке своей Ника эта команда выграет! Россия вперёд! КРАСАВЧИКИ
proxozhij 20 июня 2018 | 02:13
Вот что баксы животворящие делают! Занесенные кому надо. Неужели остались непробиваемые, которые во всю эту муйню верят?
ilyache 20 июня 2018 | 02:15
Какой-то мерзкий текст.
Ни капли радости. Как будто фараонец писал.