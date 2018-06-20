Сборная России обыграла Египет и практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу

На нынешнем чемпионате сборная России выиграла столько же матчей, сколько за все время своего существования под этим названием. А из группы сборная нашей страны не выходила с 86-го. Страна-то, тогда, еще называлась Советским Союзом, ее лидером был Михаил Горбачев, Берлин был разделен стеной, а Марадона забивал англичанам руками бога и голами столетия. Многие игроки нынешней сборной России тогда еще вообще даже не родились. Как, например, забивавшие сегодня Денис Черышев и Артем Дзюба. Они 90-го и 88-го годов рождения соответственно.

А вот Ахмеду Фатхи, забившему сегодня первый мяч сборной России было тогда что-то около двух лет. Египетский защитник, собственно, и положил начало российской победе. Неудачно подставил ногу, соорудив автогол. На всякий случай, автогол входит в число лучших бомбардиров сборной России черчесовских времен. Это не шутка, это самоирония, которой никогда не стоит чураться. А дальше Египту пришлось рисковать и раскрываться, чем россияне и воспользовались. Лидер фараонов, Мохаммед Саллах, несмотря на все старания сборной России, все-таки забил. Только это был гол престижа с пенальти. 3-1. До заветного выхода из группы остается даже не шаг, а что-то вроде четверти носка ботинка.

Официально оформить путевку в плей-офф сборная России сможет завтра. Это произойдет в том случае, если Уругвай не проиграет Саудовской Аравии.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов доволен результатом игры.

Крайне эмоционально прокомментировал победу сборной Артем Дзюба, забивший третий мяч в ворота египетской сборной.

Полузащитник Денис Черышев сборной России назван лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Египта

Следующую встречу россияне проведут с командой Уругвая 25 июня.