Во время чемпионата мира по футболу вырос трафик сервиса мобильных знакомств Tinder – это заметили российские сотовые операторы отметили, — пишет газета «Ведомости».

По наблюдениям МТС, трафик этого приложения вырос в 11 раз больше, чем у мессенджеров и соцсетей. Такие выводы оператор сделал на основе анализа данных своих абонентов, которые в дни матчей находились вблизи стадионов в Москве, Санкт-Петербурге и Саранске. Он подчеркнул, что речь идет о не о гостях чемпионата, а о постоянных клиентах сети.

Популярность Tinder уже возрастала во время громких спортивных событий. Например, на зимней Олимпиаде в Пхенчане количество пользователей сервиса выросло на 348%.