Трамп голословно обвинил Ангелу Меркель в подтасовке уголовной статистики в отношении беженцев
Дональд Трамп голословно обвинил Ангелу Меркель в подтасовке уголовной статистики в отношении беженцев. Канцлер ФРГ, однако, опровергла эти сведения.
Каквсегда, президентСШАизбралсвойизлюбленный путь распространения эпатажной новости – с помощью соцсети «Твиттер». Без предъявления доказательств Трамп взялся утверждать, что немецкие спецслужбы замалчивают истинные размеры уголовных преступлений, совершаемых мигрантами. По его мнению, число противоправных деяний выросло в десять раз после того, как Ангела Меркель решилась не закрывать границы беженцам осенью 2015 года. Это был уже второй твит президента США на одну и ту же тему за два прошедших дня. Трамп написал, что органы безопасности ФРГ замалчивают и подтасовывают данные. Свой источник президент не назвал.
Ангела Меркель опровергла утверждения Трампа. По ее словам, полицейская статистика, напротив, показывает «слегка позитивные тенденции». Так, количество уголовных преступлений в ФРГ находится на самом низком уровне с 1992 года. Причем в последнее время в Германии уменьшилось как среднее количество преступлений, так и число уголовных деяний среди иностранцев – соответственно на девять и пять процентов. Число подозреваемых без гражданства ФРГ в последние два года сократилось на шесть процентов.
За атакой Трампа на Меркель стоит явное намерение оправдать собственную жесткую политику по отношению к нелегальным иммигрантам из Мексики. Утверждение о повышенной склонности беженцев к уголовным преступлениям в Германии постоянно используют в своих лозунгах правые популисты, прежде всего партия «Альтернатива для Германии».
Комментарии9
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pulalala 19 июня 2018 | 23:07
Ой, да Трамп и Путин просто двойняшки-милашки.
Кто дал им разные фамилиё?
vvs_zel 19 июня 2018 | 23:11
"Трамп голословно обвинил Ангелу Меркель в подтасовке уголовной статистики в отношении беженцев" - тоже мне секрет Полишинеля...
nestor199 19 июня 2018 | 23:18
Полицейская статистика?Есть указание не регистрировать преступления, совершенные мигрантами.
olegleon 19 июня 2018 | 23:20
"Каквсегда, президентСШАизбралсвойизлюбленный"
что это было?!!!!
glebbalbesov 19 июня 2018 | 23:33
olegleon: ну из разряда "ихтамнету" и "выфсеврете", это же йэхо, тут так принято)))
hruk Алексей Майоров 19 июня 2018 | 23:23
Трамп молодец. Достаточно посмотреть на результаты расследований после всеобщего лапанья немок. Посмотрел бы я что было бы немцу за такое поведение. Бедная Германия, если даже такая женщина как Меркель вынуждена отнекиваться и нести чепуху, про то, что преступность в стране упала с приходом мигрантов. Немцы, неужели наш пример вас не учит, что несменяемый лидер перестаёт ловить мышей.
andy66 19 июня 2018 | 23:24
такое впечатление что Трамп проходил стажировку в Кремле )))
такие характерные приемы
twenty_two 19 июня 2018 | 23:25
Трамп, это порой свежий глоток воздуха, в том болоте что есть. Вслух говорит то что происходит на самом деле.
glebbalbesov 19 июня 2018 | 23:36
Вот чем Трамп хорош- что думает, то и говорит. И поуху на всех. Сразу видно миллиардер.