Дональд Трамп голословно обвинил Ангелу Меркель в подтасовке уголовной статистики в отношении беженцев. Канцлер ФРГ, однако, опровергла эти сведения.

Каквсегда, президентСШАизбралсвойизлюбленный путь распространения эпатажной новости – с помощью соцсети «Твиттер». Без предъявления доказательств Трамп взялся утверждать, что немецкие спецслужбы замалчивают истинные размеры уголовных преступлений, совершаемых мигрантами. По его мнению, число противоправных деяний выросло в десять раз после того, как Ангела Меркель решилась не закрывать границы беженцам осенью 2015 года. Это был уже второй твит президента США на одну и ту же тему за два прошедших дня. Трамп написал, что органы безопасности ФРГ замалчивают и подтасовывают данные. Свой источник президент не назвал.

Ангела Меркель опровергла утверждения Трампа. По ее словам, полицейская статистика, напротив, показывает «слегка позитивные тенденции». Так, количество уголовных преступлений в ФРГ находится на самом низком уровне с 1992 года. Причем в последнее время в Германии уменьшилось как среднее количество преступлений, так и число уголовных деяний среди иностранцев – соответственно на девять и пять процентов. Число подозреваемых без гражданства ФРГ в последние два года сократилось на шесть процентов.

За атакой Трампа на Меркель стоит явное намерение оправдать собственную жесткую политику по отношению к нелегальным иммигрантам из Мексики. Утверждение о повышенной склонности беженцев к уголовным преступлениям в Германии постоянно используют в своих лозунгах правые популисты, прежде всего партия «Альтернатива для Германии».