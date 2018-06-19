Среди россиян больше тех, кто не хотел бы продолжать работать после выхода на пенсию

Об этом заявили 37% опрошенных экспертами холдинга РОМИР. Опрос проводился еще до того, как правительство объявило о повышении пенсионного возраста. Участники опроса пояснили, что не хотят работать на пенсии из-за плохого здоровья и усталости. 30% респондентов готовы продолжать работать, однако подавляющее большинство призналось, что это не из любви к труду, а потому, что они не надеются прожить на свою пенсию.