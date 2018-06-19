Среди россиян больше тех, кто не хотел бы продолжать работать после выхода на пенсию
Об этом заявили 37% опрошенных экспертами холдинга РОМИР. Опрос проводился еще до того, как правительство объявило о повышении пенсионного возраста. Участники опроса пояснили, что не хотят работать на пенсии из-за плохого здоровья и усталости. 30% респондентов готовы продолжать работать, однако подавляющее большинство призналось, что это не из любви к труду, а потому, что они не надеются прожить на свою пенсию.
Комментарии4
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aleksei123m 19 июня 2018 | 23:13
А у пенсионеров есть выбор?
Пусть эти опрашиватели сами попробуют прожить на российскую пенсию.
put__out 19 июня 2018 | 23:13
Так дело не в пенсии, а в добавке к мизерной зарплате.
orein51 19 июня 2018 | 23:31
былв она хотя бы 500 евр. смешная пенсия), каков был бы ответ?
gorodovoi 19 июня 2018 | 23:32
Да пусть навальный идёт в жопу. Сегодня Россия гуляет! С победой, страна! :)