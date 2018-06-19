Навальный объявил о проведении акций в 20 городах России против повышения пенсионного возраста
Алексей Навальный объявил о проведении акций в 20 городах России против повышения пенсионного возраста. Штабы политика подали соответствующие уведомления. Об этом Навальный написал в своем инстаграме. Заявки пока поданы в тех городах, где не проводится чемпионат мира по футболу.
«Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений», — добавил политик.
Комментарии12
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shlevet 19 июня 2018 | 23:13
Повод - прекрасный.
Без иронии.
Кто в кагорте?
Школота, которой, в большинстве случаев, пенсионный возраст, как граница Украины с Россией в понимании Порошенки - 409 тыс км.
johio 19 июня 2018 | 23:17
shlevet: а ты конечно за то, чтобы тебе вместо положенной индексации кинули тысячу рублей из 6 тысяч отобранных у других бедолаг, которым целый год на старости лет придется питаться подаянием от родственников.
shlevet 19 июня 2018 | 23:19
johio: Вот когда научитесь обращаться на "Вы", как Vinidi, тогда я возможно и отвечу вам =)):-)
echo_shar 19 июня 2018 | 23:23
shlevet:
А можно одновременно протестовать против госдеповских шавок, вроде Алексея Анального и против повышения пенс. возраста?
timber_head 19 июня 2018 | 23:31
shlevet: Слышь ты, дебил, он ведь и за твое будущее борется. Видать у "школоты" по-более мозгов, чем у тебя раз она уже сейчас понимает, к чему конкретно для неё приведет повышение пенсионного возраста, а ты нет. И учти, убогий - на какую бы ты пенсию не рассчитывал за свои заслуги по вылизыванию царственных задницы, шансов, что получать ты её будешь может пять лет, а, может (исходя из средней продолжительности жизни мужчин в России) год. А, может и ваще не доживешь - к 65 годам, исходя из таблиц смертности, которые используют страховщики, а не телепропаганда, в живых остается только 38,7% мужчин
sveklotron_7 19 июня 2018 | 23:22
Леша по кличке "3 Б". Бессмысленный, беспомощный, бесполезный...
Впрочем..., польза от него есть..)) Меняем на "безнадежный"!
semper_fidelis 19 июня 2018 | 23:26
За что Алёха ни возьмётся,
Он превращает всё в НЕГО.
Когда берётся за НЕГО,
Он просто тратит меньше сил.
zenytch 19 июня 2018 | 23:27
А митинги в России не простые,
Кремлёвская наводка – «Не пущать!»
Рос гвардия и казаки крутые
Дубинками дубасят навальнят.
timber_head 19 июня 2018 | 23:34
zenytch:
Казак крутой - куда деваться
Чтобы кого-то отстегать
И-за ОМОНа изгибаться
Приходится, чтобы достать
frost_off 19 июня 2018 | 23:27
Если он перехватит это фичу - позор коммунистам и профсоюзам.
timber_head 19 июня 2018 | 23:38
frost_off: КОму-кому? Наши "коммунисты" за места в Думе мать родную продадут - даже не вякнут, а руководитель наших "независимых" профсоюзов доверенное лицо Владимира Владимировича на выборах 2018г. И чё, они хотя бы вякнут против Владимира Владимировича?
bond000007 19 июня 2018 | 23:37
Если вернуть в Россию всё то что путин со товарищи натырили, то пенсионный возраст можно будет уменьшить, а не увеличивать.