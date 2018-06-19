Сборная России впервые за 32 года гарантировала себе выход в плей-офф Чемпионата мира по футболу

Матч со сборной Египта закончился со счетом 3:1 в пользу россиян.

. На 47 минуте матча случился автогол: Роман Зобнин пробил слету, попал в Ахмеда Фатхи, и тот срезал мяч в собственные ворота. Второй мяч на 59-й минуте забил Денис Черышев. Третий гол на счету Артема Дзюбы.

В египетской сборной – пенальти забил Мохаммед Салах.

В первом туре российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю — 0:1.