Германия и Франция предлагают европейским странам обсудить возможность создания Совета безопасности ЕС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии.

Германия и Франция также призывают активнее бороться со вторичной миграцией на территории ЕС, не допускать переезда зарегистрированных беженцев в другие страны. Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что Берлин и Париж одобряют укрепление внешних границ Евросоюза.