Германия и Франция предлагают европейским странам обсудить возможность создания Совета безопасности ЕС
Германия и Франция предлагают европейским странам обсудить возможность создания Совета безопасности ЕС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии.
Германия и Франция также призывают активнее бороться со вторичной миграцией на территории ЕС, не допускать переезда зарегистрированных беженцев в другие страны. Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что Берлин и Париж одобряют укрепление внешних границ Евросоюза.
Комментарии1
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fresh_breeze 19 июня 2018 | 23:08
Зеехофер поставил Меркель ультиматум, вот она и изобретает не пойми что, чтобы успеть до конца месяца ублажить партнёра по коалиции, без партии которого кресло под канцлером может зашататься. Макрон, понятное дело, как президент страны-союзницы Германии, не заинтересован в досрочных выборах в этой стране, поэтому играет на поле Меркель.
Но возникает вопрос: а на кой это всё остальной Европе? Кто три года назад привечал беженцев, разве они, все эти остальные страны? Может, Британия? Может, Италия? Может, Швеция с Данией?
Кто этот самый гостеприимный из европейских лидеров???