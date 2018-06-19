Суд в Волоколамске отказал жителям города, которые требовали закрыть полигон «Ядрово» и выплатить им компенсацию. В своем иске горожане просили около полутора миллионов рублей. Они заявляли, что мусорный полигон негативно влияет на здоровье и лишает их права на благоприятную окружающую среду.

Представитель ответчика заявил, что не видит связи между имеющимися у заявителей хроническими заболеваниями и деятельностью полигона. Министерство экологии Подмосковья также выступило против удовлетворения требований жителей Волоколамска, — сообщает «Медуза».