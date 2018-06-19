Суд в Волоколамске отказал жителям города, которые требовали закрыть полигон «Ядрово»
Суд в Волоколамске отказал жителям города, которые требовали закрыть полигон «Ядрово» и выплатить им компенсацию. В своем иске горожане просили около полутора миллионов рублей. Они заявляли, что мусорный полигон негативно влияет на здоровье и лишает их права на благоприятную окружающую среду.
Представитель ответчика заявил, что не видит связи между имеющимися у заявителей хроническими заболеваниями и деятельностью полигона. Министерство экологии Подмосковья также выступило против удовлетворения требований жителей Волоколамска, — сообщает «Медуза».
Комментарии6
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ded64 19 июня 2018 | 22:42
А ведь по суду могут и ЗАСТАВИТЬ сменить место жительства...
prusol 19 июня 2018 | 22:51
Полигон необходимо не закрывать, а реконструировать.
hammiak 19 июня 2018 | 23:03
не нравится дышать фекалью - идите в суд! (с) не нравится суд - жалуйтесь путину! (цикл)
dilevski1973 19 июня 2018 | 23:21
Всем сосать! У нас демократия!
chernyij 19 июня 2018 | 23:25
Ваше место у паРаши
vitaminoz 19 июня 2018 | 23:39
Бгггг
Это все обама