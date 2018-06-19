Член правления энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан арестована по подозрению в шпионаже
Член правления энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан арестована по подозрению в шпионаже за сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии. Об этом сообщает «КоммерсантЪ», не уточняя источника информации. Издание отмечает, что Цуркан задержали 15-го июня и отвезли на допрос в следственное управление ФСБ. Затем у нее дома, а также в «Интер РАО» и у нескольких высокопоставленных сотрудников Минэнерго прошли обыски. В компании «Интер РАО» сообщают, что Карина Цуркан сейчас находится в отпуске. Других комментариев там не дают.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 19 июня 2018 | 22:46
Вот и шпиономанию питерский гопник, почитатель Сталина, вернул.
ltvjrhfn1 19 июня 2018 | 23:07
danko1:
бабка, а про подкупленную сборную египта ты когда коммент высрешь?
len56 19 июня 2018 | 22:58
Там шпиёнки с крепким телом,ты их в дверь,они-в окно(С)
А я- то думал с ентим делом мы закончили давно...
iltrovatore 19 июня 2018 | 23:04
что ж за страшные сечинские тайны выдала она врагу? не иначе что-то связанное с колбаской)))
nestor199 19 июня 2018 | 23:36
iltrovatore: А тайны тоже были сеченскими?
Шпионаж это не выведывание страшных военный тайн, а сбор банальной информации: жена командира взвода десантно-штурмовой бригады сказала, что муж в длительной командировке или: командиру в/ч ооооооо присвоили внеочередное звание .
snagging 19 июня 2018 | 23:07
Слила через телеграм информацию, чтобы вкрутить лампочку нужно не пять молдован, а один человек.
aleksei123m 19 июня 2018 | 23:15
Ну началось...