Член правления энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан арестована по подозрению в шпионаже за сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии. Об этом сообщает «КоммерсантЪ», не уточняя источника информации. Издание отмечает, что Цуркан задержали 15-го июня и отвезли на допрос в следственное управление ФСБ. Затем у нее дома, а также в «Интер РАО» и у нескольких высокопоставленных сотрудников Минэнерго прошли обыски. В компании «Интер РАО» сообщают, что Карина Цуркан сейчас находится в отпуске. Других комментариев там не дают.