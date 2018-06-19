МИД Латвии получил от России список граждан, которым запрещен въезд на территорию России

Об этом сообщается на сайте латвийского дипведомства.

«МИД Латвии не удивлен представлению такого списка и считает, что данный шаг не направлен на улучшение двусторонних отношений», — отмечается в сообщении. Оказавшихся в черном списке граждан проинформируют лично, МИД не будет публиковать их имена.

В латвийском ведомстве считают, что список является ответом на решение сейма о санкциях против лиц из списка Магнитского. Напомню, в феврале МИД Латвии запретил въезд в страну 49 россиянам, в том числе главе Чечни Рамзану Кадырову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.