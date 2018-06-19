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22:30, 19 июня 2018

МИД Латвии получил от России список граждан, которым запрещен въезд на территорию России

Об этом сообщается на сайте латвийского дипведомства.

«МИД Латвии не удивлен представлению такого списка и считает, что данный шаг не направлен на улучшение двусторонних отношений», — отмечается в сообщении. Оказавшихся в черном списке граждан проинформируют лично, МИД не будет публиковать их имена.

В латвийском ведомстве считают, что список является ответом на решение сейма о санкциях против лиц из списка Магнитского. Напомню, в феврале МИД Латвии запретил въезд в страну 49 россиянам, в том числе главе Чечни Рамзану Кадырову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Комментарии

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zztop1960 19 июня 2018 | 22:41

О том, что им запрещен въезд в Россию, уже заявили члены Нацблока Янис Домбрава и Дзинтар Расначс, депутат Сейма Артусс Кайминьш и другие. Занимающий пост министра юстиции Расначс отметил, что для него включение в список невъездных в Россию "является большой честью" и доказательством того, что в плане юстиции Латвия "двигается в правильном направлении".

olegleon 19 июня 2018 | 22:48

"МИД не будет публиковать их имена."

неужели это так позорно быть в этом списке??

shlevet 19 июня 2018 | 22:51

Гораздо более ощутим список тех, кто не сможет выехать к себе на Родину

hastings 19 июня 2018 | 22:55

Вот и сидите в своей Латвии!

twenty_two 19 июня 2018 | 23:37

hastings: Они сидят в Евросоюзе.

captainobvious 19 июня 2018 | 23:37

данный шаг не направлен на улучшение двусторонних отношений», — отмечается в сообщении.
В латвийском ведомстве считают, что список является ответом на решение сейма о санкциях против лиц из списка Магнитского

... а решение сейма, конечно же, направлено именно "на улучшение двусторонних отношений" )))

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