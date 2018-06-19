Российская сборная ведет со счетом 3:1 на чемпионате мира по футболу
На 47 минуте матча случился автогол: Роман Зобнин пробил слету, попал в Ахмеда Фатхи, и тот срезал мяч в собственные ворота. Второй мяч на 59-й минуте забил Денис Черышев. Третий гол на счету Артема Дзюбы.
Египетская сборная забила с пенальти.
Игра проходит в Санкт-Петербурге. В первом туре российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю — 0:1.
Комментарии47
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olegleon 19 июня 2018 | 22:37
а вот будет Навальный президентом и сборная России бразильцев и немцев обыгрывать будет.
vinibi_ 19 июня 2018 | 22:39
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть кремля-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
vilingrad 19 июня 2018 | 22:42
vinibi_: olegleon: Видать, чекисты отработали новую технологию замены мочи:)
olegleon 19 июня 2018 | 22:45
vilingrad: информатор ВАДА сообщил, что сотрудники российской ФСБ сделали дырку в поле и через неё подбрасывают мячи в ворота противников россиян
lezhin 19 июня 2018 | 23:00
olegleon: и в очки русофобам
kapitonovih_36 19 июня 2018 | 22:59
vilingrad: у каклов пуканы рвутся с треском)))...
vavylo 19 июня 2018 | 23:02
Да после такого разгрома Египта и пенсия с 70-ти лет - ни по чем! ))
Йо!
testmeter 19 июня 2018 | 23:24
kapitonovih_36: Сборная Украины по футболу выступала на чемпионате мира по футболу в 2006 году и дошла до четвертьфинала. Посмотрим на твоих рукожопых ногомячей, как они в 1/8 сыграют
olegleon 19 июня 2018 | 23:29
testmeter: это когда вся сборная по русски говорила?
shlevet 19 июня 2018 | 23:00
vilingrad: //Видать, чекисты отработали...//
Чекисты, если бы хотели, могли бы так тебя отработать по почкам, что ты бы тут уже не писал.
Но мы живем в свободной стране...
boldu1n 19 июня 2018 | 22:43
olegleon: И трава зеленее будет, на пенсию в 30 лет, и пенсии по 3тыр евро...
ukrodupa404 19 июня 2018 | 22:47
boldu1n: И безвиз с омерикой, и в НАТО возьмут ...
lezhin 19 июня 2018 | 22:57
olegleon: как украина
shlevet 19 июня 2018 | 22:47
Прекрасная честная Победа Наше
shlevet 19 июня 2018 | 22:49
shlevet: Прекрасная честная Победа Нашей Сборной!!!
Либерастня - давись слюной!
garaal 19 июня 2018 | 22:54
shlevet: идиёт!!!!!!!!
shlevet 19 июня 2018 | 22:58
garaal: Судя по твоему комменту, он как раз относится к тебе =)):-)
svetochek1906 19 июня 2018 | 23:08
garaal: идиёт это твой папа
testmeter 19 июня 2018 | 22:58
shlevet: Посмотрим... что выяснится через некоторое время. Мало того, что само право проведения этого ЧМО 2018 получили за взятку, боюсь скоро выяснится, что и саудиитов с египтянами тоже обработали в плане предложений, от которых нельзя отказаться.
Ах да, забыл еще про допинг... Что там у нас сейчас вместо мельдония? На Сочинской олимпиаде тоже все прекрасно выглядело, а какой мочой в конце-концов всё обернулось.
Россия - она и есть Россия. Без дерьма ничего никогда у вас не бывает(с). Это твоя родина, портяныч...
shlevet 19 июня 2018 | 23:06
testmeter: //....Мало того, что само право проведения этого ЧМО 2018 получили за взятку,...//
Ты уже подал заявление в Гаагу, или Твое правдорубие заканчивается на этом форуме?
=)):-)
testmeter 19 июня 2018 | 23:21
shlevet: Гаагская тюрьма для тебя слишком жирной будет. Сиди по уши в своем мухосранском дерьме, вяликоросс сраный.
shlevet 19 июня 2018 | 23:26
testmeter: //...Сиди по уши в своем мухосранском дерьме, вяликоросс сраный.//
Это всё на что ты способен, сявка?
Мдя, не густо.
Собачка, чуть больше крысы, которая лает из-за забора очень похожа на тебя.
Пока она за забором, под присмотром жирной хозяйки.
Но как только она её выпускает на улицу, та становится нежной и ласковой =)):-)
s_talker002 19 июня 2018 | 22:59
shlevet:
Счет не самое главное, главное играли хорошо, с душой.
Молодцы.
prusol 19 июня 2018 | 22:48
Ребята, ну почему такие злые комментарии к таким приятным новостям?
testmeter 19 июня 2018 | 23:00
prusol: Да нет, мы по доброму...
https://tinyurl.com/y7355wtz
prusol 19 июня 2018 | 23:05
testmeter: testmeter: Это у Вас такая особая форма "доброты"? Кстати, а почему Вы большую часть Вашего времени уделяете "Эху Москвы", а не какой -либо Киевской радиостанции? может быть там бы Вы были более уместны, тем более с Вашими картинками?
testmeter 19 июня 2018 | 23:16
prusol: Все это из чувства "благодарности" перед "братским" российским народом, возникшее у меня в 2014 году. Люблю я вас, портянки, в ваше дерьмо носом тыкать. Приложу все усилия и сделаю все возможное, чтобы это дерьмо мёдом вам не казалось
prusol 19 июня 2018 | 23:19
testmeter: Любые злые обобщения - они, как правило, не бывают полезными. Так что Вы, скорее всего, напрасно будете "прикладывать" Ваши "усилия".
timber_head 19 июня 2018 | 23:20
prusol: Приятные новости это какие? Что НДС подняли на 2% (т.е. цены поднимутся примерно на 10-15%), что пенсионный возраст увеличивают? Скажите, а если бы мы команду пингвинов (черт с ним, пусть императорских) обыграли со счетом, скажем, 50:0 это тоже было бы для Вас хорошей новостью на фоне всего остального?
prusol 19 июня 2018 | 23:27
timber_head: Почему такое неуважительное отношение к Египетской сборной? Вы - расист?
santathefrosr 19 июня 2018 | 22:51
Маладцы! Маладцы! Маладцы!
Россия! Россия! Россия!
smith_1984_ 19 июня 2018 | 22:51
УРРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
norgemann 19 июня 2018 | 22:52
Египтяне тренировались в Грозном. Рамзанчик видать с ними договорился.
semper_fidelis 19 июня 2018 | 22:56
norgemann: Зелен виноград, шумерец, зелен виноград.
prusol 19 июня 2018 | 22:53
Итак, Россия уже в 1/8 финала!
sergey1971 19 июня 2018 | 23:03
prusol: пока еще нет. Надо подождать как закончится матч Уругвай-Саудовская Аравия.
prusol 19 июня 2018 | 23:42
sergey1971: sergey1971: Благодарю Вас за уточнения.
semper_fidelis 19 июня 2018 | 22:53
Ура!!!!
mozhem_povtorit 19 июня 2018 | 22:56
Поскорее бы наша сборная вылетела с чемпионата, чтобы быдло очухалось и вспомнило про повышение пенс. возраста, НДС, цены на бензин.
sasha2011 19 июня 2018 | 23:00
/* Российская сборная ведет со счетом 3:1 */
Матч окончен. Выигрыш 3:1!
Сборная РФ обеспечила себе выход из группы.
koshkaedu 19 июня 2018 | 23:00
Неверов посвящает победу сборной России ...
lager23 19 июня 2018 | 23:01
Молодцы, нам очень не хватает хороших новостей, а это - хорошая новость!
snagging 19 июня 2018 | 23:02
Они знали, что им возвращаться в Грозный. Это больше победа Кадырова.
konogen 19 июня 2018 | 23:05
Не знаю кому как, а мне этот театр плохенький был виден после того как игрок рф, даже не помню кто, стал уводить из штрафной площади соперника назад сказал обо всём... приказали - не разгромить - потеряем союзников, если разгромите. театр, причём ХЕРОВЫЙ ТАТР. Спорта тут нет. договорняк.
joseph_gebbels 19 июня 2018 | 23:16
konogen: Да ладно вам. Просто перенервничал и испугался игрок. Можно подумать у нас там 11 Пеле на поле. Лучше уж про автогол египтян тогда уж вспомнить. Что тоже договорняк?
shurdn 19 июня 2018 | 23:06
А ваше то Россия сейчас лидер мирового чемпионата: 6 очков только у России и разность 8:1 лучше, чем у всех. Оле-Оле-Оле-Оле.
timber_head 19 июня 2018 | 23:18
Век живи - век учись. Спасибо этому ЧМу, что просветила меня что у Саудовской Аравии и Египта есть футбольные команды.