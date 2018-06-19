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22:30, 19 июня 2018

Российская сборная ведет со счетом 3:1 на чемпионате мира по футболу

На 47 минуте матча случился автогол: Роман Зобнин пробил слету, попал в Ахмеда Фатхи, и тот срезал мяч в собственные ворота. Второй мяч на 59-й минуте забил Денис Черышев. Третий гол на счету Артема Дзюбы.

Египетская сборная забила с пенальти.

Игра проходит в Санкт-Петербурге. В первом туре российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со  счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю — 0:1.

Комментарии

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olegleon 19 июня 2018 | 22:37

а вот будет Навальный президентом и сборная России бразильцев и немцев обыгрывать будет.

vinibi_ 19 июня 2018 | 22:39

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть кремля-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

vilingrad 19 июня 2018 | 22:42

vinibi_: olegleon: Видать, чекисты отработали новую технологию замены мочи:)

olegleon 19 июня 2018 | 22:45

vilingrad: информатор ВАДА сообщил, что сотрудники российской ФСБ сделали дырку в поле и через неё подбрасывают мячи в ворота противников россиян

lezhin 19 июня 2018 | 23:00

olegleon: и в очки русофобам

kapitonovih_36 19 июня 2018 | 22:59

vilingrad: у каклов пуканы рвутся с треском)))...

vavylo 19 июня 2018 | 23:02

Да после такого разгрома Египта и пенсия с 70-ти лет - ни по чем! ))
Йо!

testmeter 19 июня 2018 | 23:24

kapitonovih_36: Сборная Украины по футболу выступала на чемпионате мира по футболу в 2006 году и дошла до четвертьфинала. Посмотрим на твоих рукожопых ногомячей, как они в 1/8 сыграют

olegleon 19 июня 2018 | 23:29

testmeter: это когда вся сборная по русски говорила?

shlevet 19 июня 2018 | 23:00

vilingrad: //Видать, чекисты отработали...//
Чекисты, если бы хотели, могли бы так тебя отработать по почкам, что ты бы тут уже не писал.
Но мы живем в свободной стране...

boldu1n 19 июня 2018 | 22:43

olegleon: И трава зеленее будет, на пенсию в 30 лет, и пенсии по 3тыр евро...

ukrodupa404 19 июня 2018 | 22:47

boldu1n: И безвиз с омерикой, и в НАТО возьмут ...

lezhin 19 июня 2018 | 22:57

olegleon: как украина

shlevet 19 июня 2018 | 22:47

Прекрасная честная Победа Наше

shlevet 19 июня 2018 | 22:49

shlevet: Прекрасная честная Победа Нашей Сборной!!!
Либерастня - давись слюной!

garaal 19 июня 2018 | 22:54

shlevet: идиёт!!!!!!!!

shlevet 19 июня 2018 | 22:58

garaal: Судя по твоему комменту, он как раз относится к тебе =)):-)

svetochek1906 19 июня 2018 | 23:08

garaal: идиёт это твой папа

testmeter 19 июня 2018 | 22:58

shlevet: Посмотрим... что выяснится через некоторое время. Мало того, что само право проведения этого ЧМО 2018 получили за взятку, боюсь скоро выяснится, что и саудиитов с египтянами тоже обработали в плане предложений, от которых нельзя отказаться.
Ах да, забыл еще про допинг... Что там у нас сейчас вместо мельдония? На Сочинской олимпиаде тоже все прекрасно выглядело, а какой мочой в конце-концов всё обернулось.
Россия - она и есть Россия. Без дерьма ничего никогда у вас не бывает(с). Это твоя родина, портяныч...

shlevet 19 июня 2018 | 23:06

testmeter: //....Мало того, что само право проведения этого ЧМО 2018 получили за взятку,...//
Ты уже подал заявление в Гаагу, или Твое правдорубие заканчивается на этом форуме?
=)):-)

testmeter 19 июня 2018 | 23:21

shlevet: Гаагская тюрьма для тебя слишком жирной будет. Сиди по уши в своем мухосранском дерьме, вяликоросс сраный.

shlevet 19 июня 2018 | 23:26

testmeter: //...Сиди по уши в своем мухосранском дерьме, вяликоросс сраный.//
Это всё на что ты способен, сявка?
Мдя, не густо.
Собачка, чуть больше крысы, которая лает из-за забора очень похожа на тебя.
Пока она за забором, под присмотром жирной хозяйки.
Но как только она её выпускает на улицу, та становится нежной и ласковой =)):-)

s_talker002 19 июня 2018 | 22:59

shlevet:
Счет не самое главное, главное играли хорошо, с душой.
Молодцы.

prusol 19 июня 2018 | 22:48

Ребята, ну почему такие злые комментарии к таким приятным новостям?

testmeter 19 июня 2018 | 23:00

prusol: Да нет, мы по доброму...
https://tinyurl.com/y7355wtz

prusol 19 июня 2018 | 23:05

testmeter: testmeter: Это у Вас такая особая форма "доброты"? Кстати, а почему Вы большую часть Вашего времени уделяете "Эху Москвы", а не какой -либо Киевской радиостанции? может быть там бы Вы были более уместны, тем более с Вашими картинками?

testmeter 19 июня 2018 | 23:16

prusol: Все это из чувства "благодарности" перед "братским" российским народом, возникшее у меня в 2014 году. Люблю я вас, портянки, в ваше дерьмо носом тыкать. Приложу все усилия и сделаю все возможное, чтобы это дерьмо мёдом вам не казалось

prusol 19 июня 2018 | 23:19

testmeter: Любые злые обобщения - они, как правило, не бывают полезными. Так что Вы, скорее всего, напрасно будете "прикладывать" Ваши "усилия".

timber_head 19 июня 2018 | 23:20

prusol: Приятные новости это какие? Что НДС подняли на 2% (т.е. цены поднимутся примерно на 10-15%), что пенсионный возраст увеличивают? Скажите, а если бы мы команду пингвинов (черт с ним, пусть императорских) обыграли со счетом, скажем, 50:0 это тоже было бы для Вас хорошей новостью на фоне всего остального?

prusol 19 июня 2018 | 23:27

timber_head: Почему такое неуважительное отношение к Египетской сборной? Вы - расист?

santathefrosr 19 июня 2018 | 22:51

Маладцы! Маладцы! Маладцы!

Россия! Россия! Россия!

smith_1984_ 19 июня 2018 | 22:51

УРРРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

norgemann 19 июня 2018 | 22:52

Египтяне тренировались в Грозном. Рамзанчик видать с ними договорился.

semper_fidelis 19 июня 2018 | 22:56

norgemann: Зелен виноград, шумерец, зелен виноград.

prusol 19 июня 2018 | 22:53

Итак, Россия уже в 1/8 финала!

sergey1971 19 июня 2018 | 23:03

prusol: пока еще нет. Надо подождать как закончится матч Уругвай-Саудовская Аравия.

prusol 19 июня 2018 | 23:42

sergey1971: sergey1971: Благодарю Вас за уточнения.

semper_fidelis 19 июня 2018 | 22:53

Ура!!!!

mozhem_povtorit 19 июня 2018 | 22:56

Поскорее бы наша сборная вылетела с чемпионата, чтобы быдло очухалось и вспомнило про повышение пенс. возраста, НДС, цены на бензин.

sasha2011 19 июня 2018 | 23:00

/* Российская сборная ведет со счетом 3:1 */

Матч окончен. Выигрыш 3:1!
Сборная РФ обеспечила себе выход из группы.

koshkaedu 19 июня 2018 | 23:00

Неверов посвящает победу сборной России ...

lager23 19 июня 2018 | 23:01

Молодцы, нам очень не хватает хороших новостей, а это - хорошая новость!

snagging 19 июня 2018 | 23:02

Они знали, что им возвращаться в Грозный. Это больше победа Кадырова.

konogen 19 июня 2018 | 23:05

Не знаю кому как, а мне этот театр плохенький был виден после того как игрок рф, даже не помню кто, стал уводить из штрафной площади соперника назад сказал обо всём... приказали - не разгромить - потеряем союзников, если разгромите. театр, причём ХЕРОВЫЙ ТАТР. Спорта тут нет. договорняк.

joseph_gebbels 19 июня 2018 | 23:16

konogen: Да ладно вам. Просто перенервничал и испугался игрок. Можно подумать у нас там 11 Пеле на поле. Лучше уж про автогол египтян тогда уж вспомнить. Что тоже договорняк?

shurdn 19 июня 2018 | 23:06

А ваше то Россия сейчас лидер мирового чемпионата: 6 очков только у России и разность 8:1 лучше, чем у всех. Оле-Оле-Оле-Оле.

timber_head 19 июня 2018 | 23:18

Век живи - век учись. Спасибо этому ЧМу, что просветила меня что у Саудовской Аравии и Египта есть футбольные команды.

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