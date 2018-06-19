Российская сборная ведет со счетом 3:0 в матче с Египтом на ЧМ по футболу
Upd 22:19. Российская сборная ведет со счетом 2:0 на чемпионате мира по футболу. На 47 минуте матча случился автогол: Роман Зобнин пробил слету, попал в Ахмеда Фатхи, и тот срезал мяч в собственные ворота. Второй мяч на 59-й минуте забил Денис Черышев. Третий гол на счету Артема Дзюбы.
Игра проходит в Санкт-Петербурге. В первом туре российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю — 0:1.
Комментарии52
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estamp 19 июня 2018 | 22:09
Мне жаль вас, маленькие либеральные друзья
arye_11 19 июня 2018 | 22:10
estamp:
Разреши и нам пожалеть тебя, маленький, словообильный идиот.
lvl100500 19 июня 2018 | 22:17
arye_11: И снова сборная России ПОЗОРНО вый
lezhin 19 июня 2018 | 22:20
lvl100500: извинясь - 3:0
gordy 19 июня 2018 | 22:23
Если снова будет пять? Пожелаем: "Так держать!"?
lezhin 19 июня 2018 | 22:23
lezhin: Это просто праздник какой-то!
vinibi_ 19 июня 2018 | 22:24
lezhin: Праздник-то какой подняли пенсионный возраст и НДС???
danko1 19 июня 2018 | 22:28
vinibi_: Пир во время чумы- хотя и избитое, но самое точное определение этого праздника.
А потом будет "а по утру они проснулись", оказавшись без пенсии и работы.
vinibi_ 19 июня 2018 | 22:31
danko1: Многие идиоты еще этого не поняли-им кинули жирную кость, но не может быть долгоиграющей и вечной!!!
danko1 19 июня 2018 | 22:54
vinibi_: Уж если я, фанат футбольный со 2-го класса, переживающая всегда проигрыши нашей команды, наверное, не меньше футболистов, не могу в таких условиях радоваться победе, то что говорить о большинстве россиян, равнодушных к футболу?
luger_max_otto 19 июня 2018 | 22:20
Теперь можно и НДФЛ поднять и минималку сократить.
lvl100500 19 июня 2018 | 22:22
arye_11: Разреши и нам пожалеть тебя, маленький, словообильный идиот.//
3-0 педрила! Удавись, педераст! Гомосек блядский))) Соси болт, угрёбище))) Один хрен до пенсии не доживёшь)))))))))
arye_11 19 июня 2018 | 22:25
lvl100500:
Ударься головой об стену. Три раза, может и охолонешь
Здесь люди говорят за футбол, а твои страстные и дикие гомосячии всхлипы изливай своему бойфренду.
noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 22:31
arye_11: Вот вот, поросёночек, люди про футбол, а либерасты про пенсию, НДФЛ, про погонщиков верблюдов, про Путина. Как считаешь, это от тупости, или просто потому, что печеньки приходится отрабатывать?
arye_11 19 июня 2018 | 22:36
noxepy_7_40_:
Обезьянка.
Так и я про футбол.
Мой ответ был твоему коллеге, который пожелал мне разнообразных сексуальных извращений.
З.Ы.
Кстати, кто заметил.
На трибунах некий идиот размахивал копией Знамени Победы. Вот этого дурня хотелось бы с этим знаменем, да под вражеские танки.
Геройствуй по самое немогу.
lvl100500 19 июня 2018 | 22:38
arye_11: твои страстные и дикие гомосячии всхлипы изливай своему бойфренду.
не моему, а твоему, иби ТЫ пидор))
arye_11 19 июня 2018 | 22:43
lvl100500:
Ишь ты, праведник нашелся.
На гомосячьи темы ты непрерывно шелестишь, а "пидор" я, да?
"У кого что болит, тот о том и говорит".
Кстати, как твоя жопа, не болит?
(не подумай плохого, от долгого сидения перед телевизором)
putin_itogy 19 июня 2018 | 22:31
lvl100500: А в чём вообще, Ваша радость..,??
Вы что, создали свой собственный - GE90-115B...?
merelymy 19 июня 2018 | 22:34
estamp: Мне жаль вас, маленькие либеральные друзья
arye_11: Разреши и нам пожалеть тебя, маленький, словообильный идиот.
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Это у estamp второй тур горлом пошел.
Принесите тазик.
liquidsky__ 19 июня 2018 | 22:21
estamp: Шендерович второй матрас догрызает )
olegleon 19 июня 2018 | 22:22
estamp: не издевайся над людьми. им итак тяжело смотреть на цифры 3:0
timber_head 19 июня 2018 | 23:15
estamp: Да я прям на себе остатки волос вырываю. От горя. Если б не этот чемпионат, я так бы и не узнал никогда, что, оказывается, у Саудовской Аравии и Египта есть футбольные команды. Представляю, с каким счетом наши герои обыграли бы команду пингвинов!
vinibi_ 19 июня 2018 | 22:11
Выигрываем у погонщиков верблюдов-вот счастья то полные штаны- да и какая интересная русская фамилия у российского игрока-фернандес?!
lvl100500 19 июня 2018 | 22:20
vinibi_: Выигрываем у погонщиков верблюдов//
А ничего, что эти погонщики нагнули не самую хилую в мире команду? 3-0 уже, я рад)) А у тебя педераста траур)) Сука, напейся с горя и сдохни.
vinibi_ 19 июня 2018 | 22:22
lvl100500: Номерной пригожинский холуй-педераст ваш папа, который и весь ваш род педерастами породил!!!
noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 22:25
vinibi_: Ты чего такой злой, братишь?
lvl100500 19 июня 2018 | 22:27
vinibi_: Что пидорррр, беснуешшшшься? Беснуйся. на тебя вообще всем настрать)))))))))))))))))))))))))), ибо ты пидоррррррррррррррррррррр
vinibi_ 19 июня 2018 | 22:29
lvl100500: Номерной пригожинский холуй-вас ублюдка конченного так всегда называли в школе и ваш папа глав-пидор?!
uhovostro 19 июня 2018 | 22:33
lvl100500: А ничего, что эти погонщики нагнули не самую хилую в мире команду?
Это кого это нагнули египтяне?..
linktest 19 июня 2018 | 22:34
lvl100500: Хвалить команду за такой уровень игры как сейчас - оказывать медвежью услугу. Если , конечно, любить и понимать футбол.
prusol 19 июня 2018 | 22:16
Молодцы! Между прочим, уже 2:0!
hidden 19 июня 2018 | 22:18
prusol: 3-0
danko1 19 июня 2018 | 22:22
hidden: Эйфория от этих голов пройдет еще до окончания ЧМ, а подлость с повышением пенсионного возраста, объявление о которой власть приурочила к началу ЧМ, обернется дальнейшим длительным обнищанием населения, которое останется без работы и пенсии.
lvl100500 19 июня 2018 | 22:24
prusol: 3-0)) Верим в команду!!)) Россияне лучшие!
forum_participant 19 июня 2018 | 22:41
lvl100500: Ну это вы загнули.. Саудиты и египтяне - это спарринг -партнеры на этом ЧМ. Вот начиная с Уругвая и далее для нас начнется настоящий футбол
neyexo 19 июня 2018 | 22:19
Один наш, другой одолжили
prusol 19 июня 2018 | 22:21
Уже 3:0!
vatarasha 19 июня 2018 | 22:22
3-0 ЭТ ХОРОШО. А ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В 65 - ЭТ БОЖЕСТВЕННО
max3446 19 июня 2018 | 22:23
слышите глухие удары редко по России и много из образования 404 (некогда Украина)? Это у либерастов с майданутыми от досады пуканы рвутся, а некоторые из них с разбегу головой об стену бьются
tremens_delirium 19 июня 2018 | 22:24
Алё, хотелось бы от Данко коммент прочитать.
Не дай бог, от злости паралич разобьёт болезную.
putin_itogy 19 июня 2018 | 22:29
Ну всё! путину дан карт-бланш, на РАССТРЕЛ предстоящих протестов (против повышения пенсионного возраста, на 5 лет!!) под предводительством Навального.
путину, теперь развязаны руки, ОН БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ В ПРОТЕСТУЮЩИХ!
И население, "замкадыши", бюджетники, его полностью поддержат..((
Мундиаль-то, НАШ..
sir_sar 19 июня 2018 | 22:37
putin_itogy: Навальный? Не знаю такого.
Протесты будут, но никакому Навальному там рядом не стоять.
А пока смотри футбол. И плачь.
putin_itogy 19 июня 2018 | 22:42
sir_sar: Футбол - тупая игра, к сожалению изобретённая вездесущими АНГЛИЧАНАМИ.
Они, эти АНГЛИЧАНЕ, ИЗОБРЕЛИ ВСЁ!
noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 22:56
putin_itogy: Ну тебя-то точно не они изобрели, барсучонок)))
linktest 19 июня 2018 | 22:30
Вообще-то играем неважно, на мой взгляд. Но радости полные штаны. Может я и неправ, что не прыгаю от восторга.
Просто довольно давно живу и помню как наши играли на равных с сборными из первой мировой десятки.
Сейчас гамбургский счет, конечно, никого не интересует. Попить пивка и покричать "Вперед, Россия" - все что нужно.
Мое скромное мнение:
- Черчесов - не тренер ( для уровня сборной)
- футболисты - не стоят тех денег, которые им платят.
- первой же серьезной команде они просто сольют ...
vinibi_ 19 июня 2018 | 22:34
linktest: Интересная такая русская фамилия у нашего игрока-Фернандес?!
estamp 19 июня 2018 | 22:37
vinibi_: У русских много разных фамилий. Застрелись
vinibi_ 19 июня 2018 | 22:43
estamp: Застрелится как сделал ваш папа, когда узнал какой ублюдок сын у него родился?! В мозги долбитесь, называя Фернандеса русским!!!
estamp 19 июня 2018 | 22:50
vinibi_: Я лишь говорю, что у русских разные фамилии, а ты тупарь, а наши выиграли, а у тебя изжога.
noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 22:53
vinibi_: о! Котик у нас гусский националист?
estamp 19 июня 2018 | 22:34
linktest: Не плачь! Никто иллюзий не строит. Вынесут рано или поздно. Утешишься и ты.
А пока россияне просто радуются за СВОЮ команду.
sm59 19 июня 2018 | 22:57
Господи, есть же в этом мире и для россиян капелька счастья !!!