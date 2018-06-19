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22:05, 19 июня 2018

Российская сборная ведет со счетом 3:0 в матче с Египтом на ЧМ по футболу

Upd 22:19. Российская сборная ведет со счетом 2:0 на чемпионате мира по футболу. На 47 минуте матча случился автогол: Роман Зобнин пробил слету, попал в Ахмеда Фатхи, и тот срезал мяч в собственные ворота. Второй мяч на 59-й минуте забил Денис Черышев. Третий гол на счету Артема Дзюбы.

Игра проходит в Санкт-Петербурге. В первом туре российская сборная разгромила команду Саудовской Аравии со  счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю — 0:1.

Комментарии

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estamp 19 июня 2018 | 22:09

Мне жаль вас, маленькие либеральные друзья

arye_11 19 июня 2018 | 22:10

estamp:
Разреши и нам пожалеть тебя, маленький, словообильный идиот.

lvl100500 19 июня 2018 | 22:17

arye_11: И снова сборная России ПОЗОРНО вый

lezhin 19 июня 2018 | 22:20

lvl100500: извинясь - 3:0

gordy 19 июня 2018 | 22:23

Если снова будет пять? Пожелаем: "Так держать!"?

lezhin 19 июня 2018 | 22:23

lezhin: Это просто праздник какой-то!

vinibi_ 19 июня 2018 | 22:24

lezhin: Праздник-то какой подняли пенсионный возраст и НДС???

danko1 19 июня 2018 | 22:28

vinibi_: Пир во время чумы- хотя и избитое, но самое точное определение этого праздника.
А потом будет "а по утру они проснулись", оказавшись без пенсии и работы.

vinibi_ 19 июня 2018 | 22:31

danko1: Многие идиоты еще этого не поняли-им кинули жирную кость, но не может быть долгоиграющей и вечной!!!

danko1 19 июня 2018 | 22:54

vinibi_: Уж если я, фанат футбольный со 2-го класса, переживающая всегда проигрыши нашей команды, наверное, не меньше футболистов, не могу в таких условиях радоваться победе, то что говорить о большинстве россиян, равнодушных к футболу?

luger_max_otto 19 июня 2018 | 22:20

Теперь можно и НДФЛ поднять и минималку сократить.

lvl100500 19 июня 2018 | 22:22

arye_11: Разреши и нам пожалеть тебя, маленький, словообильный идиот.//

3-0 педрила! Удавись, педераст! Гомосек блядский))) Соси болт, угрёбище))) Один хрен до пенсии не доживёшь)))))))))

arye_11 19 июня 2018 | 22:25

lvl100500:
Ударься головой об стену. Три раза, может и охолонешь
Здесь люди говорят за футбол, а твои страстные и дикие гомосячии всхлипы изливай своему бойфренду.

noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 22:31

arye_11: Вот вот, поросёночек, люди про футбол, а либерасты про пенсию, НДФЛ, про погонщиков верблюдов, про Путина. Как считаешь, это от тупости, или просто потому, что печеньки приходится отрабатывать?

arye_11 19 июня 2018 | 22:36

noxepy_7_40_:
Обезьянка.
Так и я про футбол.
Мой ответ был твоему коллеге, который пожелал мне разнообразных сексуальных извращений.
З.Ы.
Кстати, кто заметил.
На трибунах некий идиот размахивал копией Знамени Победы. Вот этого дурня хотелось бы с этим знаменем, да под вражеские танки.
Геройствуй по самое немогу.

lvl100500 19 июня 2018 | 22:38

arye_11: твои страстные и дикие гомосячии всхлипы изливай своему бойфренду.

не моему, а твоему, иби ТЫ пидор))

arye_11 19 июня 2018 | 22:43

lvl100500:
Ишь ты, праведник нашелся.
На гомосячьи темы ты непрерывно шелестишь, а "пидор" я, да?
"У кого что болит, тот о том и говорит".
Кстати, как твоя жопа, не болит?
(не подумай плохого, от долгого сидения перед телевизором)

putin_itogy 19 июня 2018 | 22:31

lvl100500: А в чём вообще, Ваша радость..,??
Вы что, создали свой собственный - GE90-115B...?

merelymy 19 июня 2018 | 22:34

estamp: Мне жаль вас, маленькие либеральные друзья
arye_11: Разреши и нам пожалеть тебя, маленький, словообильный идиот.
==================
Это у estamp второй тур горлом пошел.
Принесите тазик.

liquidsky__ 19 июня 2018 | 22:21

estamp: Шендерович второй матрас догрызает )

olegleon 19 июня 2018 | 22:22

estamp: не издевайся над людьми. им итак тяжело смотреть на цифры 3:0

timber_head 19 июня 2018 | 23:15

estamp: Да я прям на себе остатки волос вырываю. От горя. Если б не этот чемпионат, я так бы и не узнал никогда, что, оказывается, у Саудовской Аравии и Египта есть футбольные команды. Представляю, с каким счетом наши герои обыграли бы команду пингвинов!

vinibi_ 19 июня 2018 | 22:11

Выигрываем у погонщиков верблюдов-вот счастья то полные штаны- да и какая интересная русская фамилия у российского игрока-фернандес?!

lvl100500 19 июня 2018 | 22:20

vinibi_: Выигрываем у погонщиков верблюдов//
А ничего, что эти погонщики нагнули не самую хилую в мире команду? 3-0 уже, я рад)) А у тебя педераста траур)) Сука, напейся с горя и сдохни.

vinibi_ 19 июня 2018 | 22:22

lvl100500: Номерной пригожинский холуй-педераст ваш папа, который и весь ваш род педерастами породил!!!

noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 22:25

vinibi_: Ты чего такой злой, братишь?

lvl100500 19 июня 2018 | 22:27

vinibi_: Что пидорррр, беснуешшшшься? Беснуйся. на тебя вообще всем настрать)))))))))))))))))))))))))), ибо ты пидоррррррррррррррррррррр

vinibi_ 19 июня 2018 | 22:29

lvl100500: Номерной пригожинский холуй-вас ублюдка конченного так всегда называли в школе и ваш папа глав-пидор?!

uhovostro 19 июня 2018 | 22:33

lvl100500: А ничего, что эти погонщики нагнули не самую хилую в мире команду?
Это кого это нагнули египтяне?..

linktest 19 июня 2018 | 22:34

lvl100500: Хвалить команду за такой уровень игры как сейчас - оказывать медвежью услугу. Если , конечно, любить и понимать футбол.

prusol 19 июня 2018 | 22:16

Молодцы! Между прочим, уже 2:0!

hidden 19 июня 2018 | 22:18

prusol: 3-0

danko1 19 июня 2018 | 22:22

hidden: Эйфория от этих голов пройдет еще до окончания ЧМ, а подлость с повышением пенсионного возраста, объявление о которой власть приурочила к началу ЧМ, обернется дальнейшим длительным обнищанием населения, которое останется без работы и пенсии.

lvl100500 19 июня 2018 | 22:24

prusol: 3-0)) Верим в команду!!)) Россияне лучшие!

forum_participant 19 июня 2018 | 22:41

lvl100500: Ну это вы загнули.. Саудиты и египтяне - это спарринг -партнеры на этом ЧМ. Вот начиная с Уругвая и далее для нас начнется настоящий футбол

neyexo 19 июня 2018 | 22:19

Один наш, другой одолжили

prusol 19 июня 2018 | 22:21

Уже 3:0!

vatarasha 19 июня 2018 | 22:22

3-0 ЭТ ХОРОШО. А ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В 65 - ЭТ БОЖЕСТВЕННО

max3446 19 июня 2018 | 22:23

слышите глухие удары редко по России и много из образования 404 (некогда Украина)? Это у либерастов с майданутыми от досады пуканы рвутся, а некоторые из них с разбегу головой об стену бьются

tremens_delirium 19 июня 2018 | 22:24

Алё, хотелось бы от Данко коммент прочитать.

Не дай бог, от злости паралич разобьёт болезную.

putin_itogy 19 июня 2018 | 22:29

Ну всё! путину дан карт-бланш, на РАССТРЕЛ предстоящих протестов (против повышения пенсионного возраста, на 5 лет!!) под предводительством Навального.
путину, теперь развязаны руки, ОН БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ В ПРОТЕСТУЮЩИХ!
И население, "замкадыши", бюджетники, его полностью поддержат..((
Мундиаль-то, НАШ..

sir_sar 19 июня 2018 | 22:37

putin_itogy: Навальный? Не знаю такого.
Протесты будут, но никакому Навальному там рядом не стоять.
А пока смотри футбол. И плачь.

putin_itogy 19 июня 2018 | 22:42

sir_sar: Футбол - тупая игра, к сожалению изобретённая вездесущими АНГЛИЧАНАМИ.
Они, эти АНГЛИЧАНЕ, ИЗОБРЕЛИ ВСЁ!

noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 22:56

putin_itogy: Ну тебя-то точно не они изобрели, барсучонок)))

linktest 19 июня 2018 | 22:30

Вообще-то играем неважно, на мой взгляд. Но радости полные штаны. Может я и неправ, что не прыгаю от восторга.
Просто довольно давно живу и помню как наши играли на равных с сборными из первой мировой десятки.
Сейчас гамбургский счет, конечно, никого не интересует. Попить пивка и покричать "Вперед, Россия" - все что нужно.
Мое скромное мнение:
- Черчесов - не тренер ( для уровня сборной)
- футболисты - не стоят тех денег, которые им платят.
- первой же серьезной команде они просто сольют ...

vinibi_ 19 июня 2018 | 22:34

linktest: Интересная такая русская фамилия у нашего игрока-Фернандес?!

estamp 19 июня 2018 | 22:37

vinibi_: У русских много разных фамилий. Застрелись

vinibi_ 19 июня 2018 | 22:43

estamp: Застрелится как сделал ваш папа, когда узнал какой ублюдок сын у него родился?! В мозги долбитесь, называя Фернандеса русским!!!

estamp 19 июня 2018 | 22:50

vinibi_: Я лишь говорю, что у русских разные фамилии, а ты тупарь, а наши выиграли, а у тебя изжога.

noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 22:53

vinibi_: о! Котик у нас гусский националист?

estamp 19 июня 2018 | 22:34

linktest: Не плачь! Никто иллюзий не строит. Вынесут рано или поздно. Утешишься и ты.
А пока россияне просто радуются за СВОЮ команду.

sm59 19 июня 2018 | 22:57

Господи, есть же в этом мире и для россиян капелька счастья !!!

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