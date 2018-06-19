Песков: Общественный резонанс по делу Сенцова не может повлиять на вступившее в силу решение суда РФ
Общественный резонанс по делу Олега Сенцова никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской федерации. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обращение к Путину деятелей культуры, которые просили помиловать украинского режиссера. С 14-го мая Сенцов держит голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Песков добавил, что знает о письме, но для помилования предусмотрена специальная процедура, которую должен инициировать сам заключенный.
Деятели культуры и общественники написали открытое письмо президенту России с просьбой помиловать объявившего голодовку заключенного Олега Сенцова. В Кремле ответили, что глава государства не может влиять на суд. Это не до конца искренний и неуместный ответ, — сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Виктор Ерофеев. Он подчеркнул, что властям нужно сейчас спасти человека, чтобы сохранить лицо.
Виктор Ерофеев добавил, что в основном такие обращения и просьбы обычно не помогают достичь результата.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 19 июня 2018 | 22:08
То, что пескоструй - лживый мерзавец, давно и всем известно.
Так что зря он каждый день пытается снова и снова это доказать.
romashka__ 19 июня 2018 | 22:17
Почему Песков? Решение принимает 1 человек - Вова. Только Трамп может прижать его.
Надо требовать от Трампа, чтобы в твиттере написал своё мнение об экзекуциях в России украинских и российских политзаключенных.
olegleon 19 июня 2018 | 22:24
romashka__: вот юмористка! от Трампа собралась требовать ))))
danko1 19 июня 2018 | 22:19
mikhail_spb_: Ни суд это был, а преступное судилище.
За нападения и разгромы штабов Навального даже штрафа минимального не выписывают.
А Сенцов даже в поджоге двери штаба ЕР не участвовал.
И якобы намечашийся снос памятника Ленину надо расценивать никак терроризм, а как борьбу с терроризмом, направленную на уничтожения памяти того, кто основателем терроризма в современной России считается.
И не помилование должно быть, а Путин на коленях прощение должен просить у тех, кого по его приказу его суды, забывшие о законе, осудили.
ukrodupa404 19 июня 2018 | 22:15
Если сенцов двинет кони во время ЧМ по футболу , этого никто и не заметит ,ну а после ЧМ всем будет похер ! Так что давай рыжысер не подведи !)))))
spb_aborigen 19 июня 2018 | 22:21
И тебе того же.
prusol 19 июня 2018 | 22:19
Мне нравится Песков, но я не верю в то, что он может так неграмотно повторять об инициативе заключённого.
А в игре уже 3:0!
prusol 19 июня 2018 | 22:23
Где ссылка на прямую речь Пескова?
tadolg 19 июня 2018 | 22:26
Интересно, а когда люстрируемые все рассядутся на нарах, хоть у одного хватит духу на голодовку, а найдутся ли такие, кто будет подписывать петиции и просить их помилования? Скорее 114% населения будет радостно и свободно плясать на улицах городов и сел