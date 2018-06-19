Россия в ближайшее время введет пошлины на американские товары
Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, это ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. По словам министра, будет ограничен ввоз только той продукции, которая имеет аналоги на российском рынке. Их перечень сформируют в течение нескольких дней.
Нельзя сказать, что у этого шага будут значительные последствия из-за небольшого товарооборота между странами, — сказал «Эху Москвы» доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.
Он отметил, что для России были очень чувствительны санкции на алюминий и сталь, поскольку это наши важнейшие после нефти и газа.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 19 июня 2018 | 22:06
Нацдилер поставит Америку на колени, а Россию поднимет с колен!
theklimoff 19 июня 2018 | 22:08
США в ужасе ожидает пошлин от поднявшейся с колен энергетической сверхдержавы.
sprav77 19 июня 2018 | 22:10
США не почувствуют, как Египет. Египтяне хотят дружбы. Наши выигрывают. Иначе мы не будем ездить в Египет?
prusol 19 июня 2018 | 22:13
И на американские микросхемы?
oneoretwo 19 июня 2018 | 22:20
...санкции вы можете ввести только на американские спички, которые исчо делаете кое-как, а вот относительно всего остального....
jetsam 19 июня 2018 | 22:21
на лекарства.
на обезболивающие. на онко.препараты.
формально - аналоги есть, хреновые,
плохо работающие, но есть же.
а чего - мелочиться? наоборот - до пенсий
тут куча больных 100% не доживет.
еще чуть чуть и пенс.возраст поднимать не понадобится.
кандидаты сдохнут по дороге.
nehoroshiy 19 июня 2018 | 22:30
Теперь оскудеют прилавки без американских товаров. Заметят ли они эти меры?
karabay 19 июня 2018 | 22:34
Какие, в жопу, аналоги американской продукции? Песок и цемент, однако!
golovneli 19 июня 2018 | 22:42
Интересно, затронет ли это импорт американских автомобилей?
Ведь аналоги американских автомобилей производятся в России, например "Лада-жигули".