У замминистра энергетики Вячеслава Кравченко прошли обыски

Это произошло накануне, — сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минэнерго. По его словам, после обысков люди в масках унесли часть документов. Самого Кравченко в этот момент на работе не было.

Информацию об обысках подтверждают также три источника «Интерфакса» в энергетическом секторе. Они связывают это с делом, возбужденным в отношении члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан. По словам источников, Кравченко может проходить по этому делу свидетелем. А газета «КоммерсантЪ» пишет, что обыски прошли у нескольких высокопоставленных сотрудников Минэнерго. После этого один из них подал заявление об увольнении. Имя чиновника не называют.