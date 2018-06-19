У замминистра энергетики Вячеслава Кравченко прошли обыски
Это произошло накануне, — сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минэнерго. По его словам, после обысков люди в масках унесли часть документов. Самого Кравченко в этот момент на работе не было.
Информацию об обысках подтверждают также три источника «Интерфакса» в энергетическом секторе. Они связывают это с делом, возбужденным в отношении члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан. По словам источников, Кравченко может проходить по этому делу свидетелем. А газета «КоммерсантЪ» пишет, что обыски прошли у нескольких высокопоставленных сотрудников Минэнерго. После этого один из них подал заявление об увольнении. Имя чиновника не называют.
Комментарии1
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oneoretwo 19 июня 2018 | 22:23
...то есть это получается, что под носом у плешивого министры родиной торгуют ?