Топ-менеджера «Интер РАО» обвиняют в шпионаже в пользу Румынии
Карина Цуркан уже арестована на два месяца.
Официально Цуркан сейчас в отпуске. Ее руководство и Минэнерго ситуацию не комментируют. В Лефортовском суде Москвы заявили, что ближайшие два месяца задержанная проведет в изоляторе. Подробности дела не рассказали, сославшись на гриф «секретно».
Цуркан 43 года, она училась в Молдавии, там же возглавляла ГРЭС, которая поставляла электричество из Приднестровья Кишеневу. Также является председателем правления «Интер РАО Литва». ФСБ насторожили ее контакты с бизнесменами, которые якобы связаны с румынской внешней разведкой.
За шпионаж арестованной грозит до 20 лет лишения свободы. Хотя в ее официальной биографии на сайте энергохолдинга указано, что у нее российское гражданство. Значит, обвинять ее должны в госизмене.
Защита уже обжаловала арест. В Минэнерго и «Интер РАО» ситуацию не комментируют.
Комментарии13
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drgonish 19 июня 2018 | 22:09
Египтяне, забейте себе гол второй раз!
P.S. сори, что не. в тему....
mc_murphy101 19 июня 2018 | 22:14
Топ-менеджера «Интер РАО» обвиняют в шпионаже в пользу Румынии...
Пригрели газовую змею на своей груди.
lezhin 19 июня 2018 | 22:18
mc_murphy101: русофобы - убейтесь с разбегу ап стену плача! Россия-Египет - 2:0!
kunst54 19 июня 2018 | 22:10
В пользу Румынии - это круто!
juche 19 июня 2018 | 22:16
Если по крупному, по Сталински, то надо в Польши или Японии, Румыния второй эшелон.
chapter_2 19 июня 2018 | 23:04
juche: "Сигуранца проклятая! — закричал Остап, поднимая босую ногу". Кавалер ордена Золотого Руна - Золотой телёнок, Ильф и Петров.
heklya 19 июня 2018 | 22:14
Какой какой внешней разведки ? Румынской ? До этого даже Берия не додумывался !
nestor199 19 июня 2018 | 22:33
heklya: У Румынии нет внешней разведки? Она не может работать в интересах других стран?
Во времена СССР все страны Варшавского договора имели внешнюю разведку. Угадайте с одного раза в интересах какого государства они работали?
kryimsdiiick 19 июня 2018 | 22:40
nestor199: если от всей души, то в интересах Америки
lavrfedotovich2_0 19 июня 2018 | 22:15
россия, 21 век. когда будут аресты шпионов зибабве и других влиятельных стран?
stebinmaku 19 июня 2018 | 22:17
Топтун-менеджер..
a_and_ts Александр Симо 19 июня 2018 | 22:23
Ну вот и дожили. Уже почти "туннель Бомбей - Лондон". Все уговариваем себя, что не 37 год. А потом будем разводить руками- "мы же не знали"
Всем, кто работает с режимом, и говорит, что все в России здорово - хорошее напоминание.
iltrovatore 19 июня 2018 | 22:58
ну начинается.
вернее продолжается.
у НКВД тоже любимая фишка была - шпионы.
Кто-то еще сомневается в в цикличности истории?