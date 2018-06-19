Топ-менеджера «Интер РАО» обвиняют в шпионаже в пользу Румынии...

Карина Цуркан уже арестована на два месяца.

Официально Цуркан сейчас в отпуске. Ее руководство и Минэнерго ситуацию не комментируют. В Лефортовском суде Москвы заявили, что ближайшие два месяца задержанная проведет в изоляторе. Подробности дела не рассказали, сославшись на гриф «секретно».

Цуркан 43 года, она училась в Молдавии, там же возглавляла ГРЭС, которая поставляла электричество из Приднестровья Кишеневу. Также является председателем правления «Интер РАО Литва». ФСБ насторожили ее контакты с бизнесменами, которые якобы связаны с румынской внешней разведкой.

За шпионаж арестованной грозит до 20 лет лишения свободы. Хотя в ее официальной биографии на сайте энергохолдинга указано, что у нее российское гражданство. Значит, обвинять ее должны в госизмене.

Защита уже обжаловала арест. В Минэнерго и «Интер РАО» ситуацию не комментируют.