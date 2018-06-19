Пока не открыт счет в матче между сборными России и Египта в рамках второго тура чемпионата мира по футболу
Игра проходит в Санкт-Петербурге.
В первом туре российская сборная разгромила
команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю — 0:1.
Комментарии6
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desaqz 19 июня 2018 | 21:44
Египтяне нам помогут
ams666 19 июня 2018 | 21:58
desaqz: Египтяне нам помогут ПРОИГРАТЬ!
neva27 19 июня 2018 | 21:57
Египтяне бесплатно не проигрывают!
vinibi_ 19 июня 2018 | 22:02
neva27: Похоже уже есть такая договоренность?!
neva27 19 июня 2018 | 22:05
vinibi_: Какая договоренность? Все деньги ушли на предыдущий матч. Бабло то кончилось. На египтянах решили сэкономить.
vinibi_ 19 июня 2018 | 22:15
neva27: Вы не правы- это для пенсионеров и бюджетников нет денег- а на вовины понты они никогда не переведутся!!!