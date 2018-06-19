Британский певец Робби Уильямс объяснил, почему он решил показать средний палец на церемонии открытия ЧМ в Москве
Британский певец Робби Уильямс объяснил, почему он решил показать средний палец на церемонии открытия Чемпионата мира в Москве. Об этом Уильямс рассказал в телешоу на канале ITV.
«Оставалась одна минута до розыгрыша мяча, и я показал, что начался обратный отсчет», — сказал он.
Уильямс показал средний палец зрителям, когда пел песню «Rock DJ» на открытии ЧМ-2018 14 июня в Лужниках. В текст песни он добавил фразу «Я сделал это бесплатно».
Комментарии8
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j_hasan 19 июня 2018 | 21:37
Так вон чего в Британии означает средний палец - обратный отсчет... будем знать
romashka__ 19 июня 2018 | 21:47
Коммерческая тайна то, сколько он бабок заработал. А его оправданиям грош цена.
Опустили всех холуёв с "золотым голосом".
olegleon 19 июня 2018 | 21:50
romashka__: ну он хотя бы зарабатывает, а не выпрашивает их, например, у МВФ
hunterhead 19 июня 2018 | 22:03
olegleon: "ну он хотя бы зарабатывает, а не выпрашивает их, например, у МВФ"
Или как вы, путенские холопы, жалобно выпрашиваете у Пригожина свои 11.80?, правда, olegleon ? :-D
olegleon 19 июня 2018 | 22:39
hunterhead: эк тебя от правды то корёжит!
hunterhead 19 июня 2018 | 23:18
olegleon: "эк тебя от правды то корёжит!"
:-D Скорее тебя...:-D
zapadnay 19 июня 2018 | 22:11
romashka__:
Думаю, есть те, кто отказался.
А Робби-Бобби оказался падкий на деньги. Очень сомневаюсь, что пел бесплатно.
ara_1 19 июня 2018 | 21:49
j_hasan:
Паскуда, он, трусливая. Я не знаю кому он посвящал этот жест, но, в любом случае, объяснять это "обратным отсчетом" дешево.