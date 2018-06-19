Британский певец Робби Уильямс объяснил, почему он решил показать средний палец на церемонии открытия ЧМ в Москве

Британский певец Робби Уильямс объяснил, почему он решил показать средний палец на церемонии открытия Чемпионата мира в Москве. Об этом Уильямс рассказал в телешоу на канале ITV.

«Оставалась одна минута до розыгрыша мяча, и я показал, что начался обратный отсчет», — сказал он.

Уильямс показал средний палец зрителям, когда пел песню «Rock DJ» на открытии ЧМ-2018 14 июня в Лужниках. В текст песни он добавил фразу «Я сделал это бесплатно».