В Волгоградской области воспитанник детского дома выиграл право вывести футболистов на матч Англия — Тунис

Однако в последний момент его подменили сыном экономиста этого же заведения. Об этом сообщает волгоградский портал «Высота 102».

Как отмечает сайт, привилегию вывести футболистов на поле двое воспитанников социального центра получили в честной борьбе, отправив лучшие эссе о своих успехах в области спорта в благотворительный фонд Елены Исинбаевой.

Для того, чтобы заменить одного из мальчиков были подделаны документы. 1 июня сына сотрудника социально-реабилитационного центра зачислили в приют в группу дневного пребывания как ребенка из неблагополучной семьи, — рассказал собеседник издания.