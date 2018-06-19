В Волгоградской области воспитанник детского дома выиграл право вывести футболистов на матч Англия — Тунис
Однако в последний момент его подменили сыном экономиста этого же заведения. Об этом сообщает волгоградский портал «Высота 102».
Как отмечает сайт, привилегию вывести футболистов на поле двое воспитанников социального центра получили в честной борьбе, отправив лучшие эссе о своих успехах в области спорта в благотворительный фонд Елены Исинбаевой.
Для того, чтобы заменить одного из мальчиков были подделаны документы. 1 июня сына сотрудника социально-реабилитационного центра зачислили в приют в группу дневного пребывания как ребенка из неблагополучной семьи, — рассказал собеседник издания.
Комментарии11
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post_v 19 июня 2018 | 21:35
кстати, про сироту
"...Карабас Барабас бросился перед начальником на колени и, бородой размазывая слезы по лицу, завопил:
— Я несчастный сирота, меня обидели, обокрали, избили....
— Кто тебя, сироту, обидел? — отдуваясь, спросил начальник.
— Злейший враг, старый шарманщик Карло. Он украл у меня три самые лучшие куклы, он хочет сжечь мой знаменитый театр, он подожжет и ограбит весь город, если его сейчас же не арестовать.
В подкрепление своих слов Карабас Барабас вытащил горсть золотых монет и положил в туфлю начальника…"
danko1 19 июня 2018 | 22:00
post_v: Действительно, семья очень неблагополучная, если на такой подлог пошла.
Может, ребенка лучше изолировать от таких родителей, а родителей от общества?
mabuta 19 июня 2018 | 21:37
Что же у них в головах, у этих уродов?
nns33 19 июня 2018 | 21:42
Это твоя Родина,сынок! А ты всего,лишь,детдомовец.
oneoretwo 19 июня 2018 | 21:52
...может, оно и к лучшему: сироту, ничего не понимающего пока, не замазали в игрушках плешивого фашиста... а бастард экономиста "заведения" - в самый раз: "от осинки не родятся апельсинки" - по стопам родительским и пойдет...
lisitsa1962 19 июня 2018 | 22:09
Вот интересно, если рассказать англичанам и тунисцам об этой мерзости, какая будет реакция?
chernyij 19 июня 2018 | 22:14
lisitsa1962: брезгливость и презрение, что не ново
polikarpich 19 июня 2018 | 22:25
Да эти "экономисты", начиная с верхнего, у кого хошь из глотки последний кусок вырвут. И у сирот, и у женщин, и у стариков. И будут считать, что правы. И будут этому радоваться.
dft 19 июня 2018 | 22:28
Оставить в детдоме навсегда. Лишить родительских прав. Хоть ребенок и не виноват, но жестокость за жестокость.
baran_provokator 19 июня 2018 | 22:58
золотые медали воруют, и славу воруют. нами правят неверные.
chernyij 19 июня 2018 | 23:28
После подмены допинговых проб россиянами, подменой мальчика уже не удивишь. Хорошо, что не распятый.