Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение операторам «большой четверки»
Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение операторам «большой четверки»: МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» и Tele2 из-за нарушения законов о конкуренции. Об этом говорится в сообщении службы.
Операторы связи оказывают организациям, в том числе и банкам, услугу массовой рассылки sms-сообщений. ФАС выяснила, что условия договоров с организациями без госкапитала существенно отличаются от других. Теперь операторы должны устранить нарушения в течение двух недель.
В феврале ФАС начала расследование в отношении этих же операторов из-за возможного увеличения цены sms-рассылок для банков после принятия закона, обязывающего информировать заемщиков о долге и остатке лимита по кредитной карте.
Комментарии5
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varangian2011 19 июня 2018 | 21:53
Роуминг по стране обещали отменить в 1-м квартале 2018 года, но жульё в очередной раз народ обмануло.
ura_123 19 июня 2018 | 21:55
А что,есть другие операторы кроме "большой четвёрки" ?
kryimsdiiick 19 июня 2018 | 22:07
ura_123: есть региональные операторы, местами ростелеком представляет услуги мобильной связи
ura_123 19 июня 2018 | 22:15
kryimsdiiick: Про Ростелеком это вообще,крупнейший "оператор')))
Кроме этой четвёрки,ей богУ никого больше не слыхал.
vachek 19 июня 2018 | 22:00
Мегафон вместо отмены роуминга с 1 июля будет драть деньгу за междугороднюю связь. Давно пора дать по рукам обнаглевшему ворью.