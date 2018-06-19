Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение операторам «большой четверки»: МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» и Tele2 из-за нарушения законов о конкуренции. Об этом говорится в сообщении службы.

Операторы связи оказывают организациям, в том числе и банкам, услугу массовой рассылки sms-сообщений. ФАС выяснила, что условия договоров с организациями без госкапитала существенно отличаются от других. Теперь операторы должны устранить нарушения в течение двух недель.



В феврале ФАС начала расследование в отношении этих же операторов из-за возможного увеличения цены sms-рассылок для банков после принятия закона, обязывающего информировать заемщиков о долге и остатке лимита по кредитной карте.