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21:30, 19 июня 2018

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об увеличении финансирования из бюджета парламентских партий

Выплаты повысятся в 7,5 раз. Партии, чьи кандидаты участвовали в выборах президента России в марте этого года, будут получать из бюджета за каждый голос избирателя по 152 рубля вместо 20-ти.

Комментарии

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danko1 19 июня 2018 | 21:33

Обнаглели, врущие, что денег в стране нет.
Нет денег на что хорошее, как на операции больным людям.
А вот финансировать за счет нищих россиян жуликов и воров из ЕР и её филиалов миллиардов не жалеют.

j_hasan 19 июня 2018 | 21:48

danko1: Чтобы эти скоты голосовали как надо никаких бюджетных денег не жалко - как же им с населением то повезло, нигде в мире столько не терпели бы...

mc_murphy101 19 июня 2018 | 21:55

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об увеличении финансирования из бюджета парламентских партий...

В России вообще не нужны партии, потому что у нас не партии, в прямом, идеологическом смысле этого слова, а вульгарные бизнес-проекты, кормушки их основателей и приближённых к ним подхалимов. Меня блевать тянет когда я вижу физиономии и слушаю интервью наших политиков. Российские партии запрещать не надо, но нужно отпустить их на вольные хлеба, пусть занимаются чем угодно. А что касается российского парламентаризма, то СФ надо распустить, а в Государственную Думу выбирать по жребию, сроком на четыре года, по спискам налоговой инспекции, 2-4 человека от каждого российского региона и города-миллионника.

jidkov 19 июня 2018 | 22:00

Всех этих дармоедов из "парламентских партий" давно пора отправить коровам хвосты крутить.
На большее они не способны...

mc_murphy101 19 июня 2018 | 22:11

jidkov:

Не позорься. Наши политики все одинаковые, но если уж сравнивать парламентские и внесистемные партии, то парламентские политики намного серьёзнее и порядочней бродяжек из либеральных, неонацистских, большевистских, монархических... партий

jidkov 19 июня 2018 | 22:46

mc_murphy101, Моя бабуля так же рассуждала: хрен с ними, лишь бы не было войны...

sergey1971 19 июня 2018 | 21:51

danko1: это как в фильме "Берегись автомобиля". Это деньги для кого надо деньги.

danko1 19 июня 2018 | 21:56

sergey1971: Так помимо бюджетного финансирования ЕР еще по приказу Кремля гос. корпорации финансируют.
Правящее ворьё всё в стране своим считает и распоряжается по своему усмотрению.
Но с рабами так и обращаются.

popov_m 19 июня 2018 | 21:41

А еще говорят:-"Матом нельзя"!

tks 19 июня 2018 | 21:48

Да на хрена??????!!???!

ura_123 19 июня 2018 | 21:53

И даже СИСТЕМНАЯ оппозиция)))))
Бюджет ребятишки,не резиновый.

sekilda1 19 июня 2018 | 21:55

Всего-то в семь с половиной раз... К чему эта нарочитая скромность? Ведь все прекрасно понимают,что думские партии на голодном пайке))

oneoretwo 19 июня 2018 | 21:57

...на пенсии, говорите, не хватает... вы даже не воры, вы - исчо хужее во сто крат...
а "парламентским партиям" неплохо бы помнить, что "берешь чужое, а отдавать СВОЕ придется"...

decontes 19 июня 2018 | 21:59

Денег нет... Но для этих прошелыг - ЕСТЬ?!

gwon 19 июня 2018 | 22:11

Прикармливает.

ansata 19 июня 2018 | 22:25

Ни чо не треснет?

nehoroshiy 19 июня 2018 | 22:45

Нисколько не в обиде на тех, кто налоги не платит. При таком то раскладе .

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