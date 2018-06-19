Алексей Навальный объявил о проведении акций в 20 городах России против повышения пенсионного возраста. Штабы политика подали соответствующие уведомления. Об этом Навальный написал в своем инстаграме. Заявки пока поданы в тех городах, где не проводится чемпионат мира по футболу.

«Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений», — добавил политик.