Навальный объявил о проведении акций в 20 городах России против повышения пенсионного возраста
Алексей Навальный объявил о проведении акций в 20 городах России против повышения пенсионного возраста. Штабы политика подали соответствующие уведомления. Об этом Навальный написал в своем инстаграме. Заявки пока поданы в тех городах, где не проводится чемпионат мира по футболу.
«Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений», — добавил политик.
Комментарии12
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ura_russians 19 июня 2018 | 21:35
сисян собрался попиариться на свежей теме?!
пусть ещё против роста цен на бензин соберёт школоту.
:))(
zapadnay 19 июня 2018 | 21:42
Думаю, поддержат все.
mc_murphy101 19 июня 2018 | 21:47
Навальный объявил о проведении акций в 20 городах России против повышения пенсионного возраста...
Двадцатого числа, двадцать акций, в двадцати городах России, начало в 20 часов 20 минут?
luger_max_otto 19 июня 2018 | 21:49
Эк путеныши хоть что пытаются сказать... Но как обычно- говорить им нечего.
s_talker002 19 июня 2018 | 21:56
luger_max_otto:
А тем временем в демократической Омерике:
*Граждане, родившиеся до 1938 года, могут претендовать на получение полных социальных пособий по достижении 65 лет. Граждане, родившиеся после 1960-х годов, могут рассчитывать на полную пенсию лишь после достижения 67-летнего возраста. *
nestor199 19 июня 2018 | 22:15
zapadnay: Сисяна?
ura_123 19 июня 2018 | 22:04
ura_russians: Це хлопчик,а ты что хотел сказать-то?
Кстати,ты теперь "бизнесмен" из Москвы? А как же "врач" из Симферополя,"хирург" из Хайфы? Эх ты.... не сдавший ЕГЭ))))
stebinmaku 19 июня 2018 | 21:42
"«Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений», — добавил политик.."
« И вне зависимости от возраста» — немного подумав, добавил он..
prusol 19 июня 2018 | 21:45
Ну, наконец-то, "уведомления", а не прошения.
parasuk_ 19 июня 2018 | 21:48
У лёхи мания величия началась. Редеющее стадо малолетних дебилов, за счет которых он пока может сносно отдохнуть в европке, обозвал общенародным протестом :)
norgemann 19 июня 2018 | 21:53
parasuk_: У Лехи мания величия уже давно. Самая большая проблема оппозиции в России что каждый себя считает великим а других дебилами. Объединяться не хотят. Подозреваваю им этого и не надо. Главное грантов больше насосать с запада.
putin_itogy 19 июня 2018 | 21:58
Ох,Алексей.. сегодня путинские снайперы фсб, особо жестоко стреляли на Подмосковных полигонах стрельбищах!
Канонада, стояла такая, такой не припомню такой никогда! Шквал огневой, как на передовой, 1-м Украинском фронте, в 1943 году!
Видимо чекисты, путин, дали особое указание, по усиленной "тренировке" спецназов фсб и ВВ...К предстоящим событиям..
Боеприпасов видимо, подвезли огромное количество.
Даже, когда, начался проливной дождь, канонада не стихала!!
Снайпера фсб, и их инструкторы, просто озверело палили по мишеням, набивая руки!!!
Быть - смертям, вскоре на улицах Москвы, на Арбате и Тверской, гражданских лиц москвичей, граждан, девушек, парней..(((
Боже, помоги народу России - избави их, от чекистского воровского кроВОВАого чекистского Ига!
Не дай им погибнуть, в молодом цветущем возрасте!
Дай им продолжить род, родить детишек славных!
Не дай Дьяволу и Сатане, чекистскому, уничтожить их жизнь!
Богородица, избави нас!!