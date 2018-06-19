Гонтмахер: Введение пошлин на американские товары будет чисто символическим жестом, который ни на что не повлияет
Введение пошлин на американские товары будет чисто символическим жестом, который ни на что не повлияет. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член правления Института современного развития Евгений Гонтмахер.
«Американских товаров в России не так много. В прямом виде они вообще очень редки, потому что у нас совместная торговля очень небольшая. Даже если брать высокотехнологичные продукты, типа гаджетов, если они собраны не в США, пошлины мы ввести не можем. Поэтому мне кажется, что это чисто символический жест, чтобы показать зеркальность мер», — пояснил эксперт.
Е.Гонтмахер добавил, что российский рынок не представляет особого интереса для американской экономики. «Это десятые доли процента. Я не думаю, что они как-то ощутят эти зеркальные меры. А вот то, что США ввели пошлины на алюминий и сталь — очень чувствительно для России, потому что это ее важнейший экспортный товар после нефти и газа», — заключил он.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия в ближайшее время введет пошлины на американские товары в качестве ответа на американские пошлины на сталь и алюминий. По словам министра, будет ограничен ввоз только той продукции, которая имеет аналоги на российском рынке. Их перечень сформируют в течение нескольких дней.
Комментарии4
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lvl100500 19 июня 2018 | 20:17
Конечнооо, к экспертным мнениям уха стоит прислушиваться...)))
ostapbey 19 июня 2018 | 20:21
lvl100500: ты уже купил запасную скатерть пепси колы?
А то кранты!!
Придется самим штапать, что петух поцарапал.
Двуглавый мутант даже..
lvl100500 19 июня 2018 | 20:27
ostapbey: я не пью пепси колу у подобную дрянь и тем более не покупаю одноименные скатерти.
Ося, ты пьян?
sasass 19 июня 2018 | 20:35
Без американской микроскопической электронной техники - наступит хана всей "электронной промышленности " России несмотря на то , что она и тлеет в условиях каменного века...