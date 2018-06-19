Василий Уткин больше не будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу на Первом канале
Об этом он сам рассказал в видеоролике, который опубликован на ЮТьюбе. Назвать причину он отказался. «Вы должны уважать мое право. Я не хочу об этом говорить. Прошу уважать мое право на частную жизнь», — сказал Уткин.
В пресс-службе Первого канала ситуацию пока не прокомментировали.
Комментарии5
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starokozlovicky2gus 19 июня 2018 | 20:05
Надеюсь, это не значит, что мы снова потеряем Воробьеву в утреннем развороте в пятницу?
annacrimea 19 июня 2018 | 20:16
Уткин танцевать умеет. Он не пропадет.
starokozlovicky2gus 19 июня 2018 | 20:30
Если с первого погонят, не беда - Уткин танцевать умеет, да, да, да!
rusof_ob 19 июня 2018 | 20:28
Вася Уткин робко прячет тело жирное на эхе (по пятницам), потому что пришел спрос на вдутей и слепаковых, стране нужны молодые клоуны.
sasass 19 июня 2018 | 20:37
Выгнали и признаться не хочет...