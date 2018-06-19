Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству компании «Нафтогаз Украины». Об этом «Интерфаксу» сообщили в «Нафтогазе». Там напомнили, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража о выплате российским газовым монополистом 2,5 миллиардов долларов.