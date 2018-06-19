Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании
Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству компании «Нафтогаз Украины». Об этом «Интерфаксу» сообщили в «Нафтогазе». Там напомнили, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража о выплате российским газовым монополистом 2,5 миллиардов долларов.
Комментарии13
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black_velvet 19 июня 2018 | 20:09
Good news!
idaforever 19 июня 2018 | 20:22
black_velvet: да где ж гуд
вот одна из истинных причин повышения пенсий
не за счет же Ролдугина и Ко будут гасить эти долги
а 2 млр долларов это не 2 рубля
вот и будут драть последнюю шкуру с граждан России
black_velvet 19 июня 2018 | 20:27
idaforever: 2,5 млрд, если быть точным. 86% за володю? Ну так получайте. Гасите, отдавайте свои последние шкуры, овцы.
malinanti 19 июня 2018 | 20:31
black_velvet: Нафтогаз Украины уже поспешил выплатить самому себе (руководству, менеджменту правления) в качестве премиальных 42 млн $ за якобы победу.
Но никакой победы для него даже в отдаленной перспективе не предвидится.
krs_sk 19 июня 2018 | 20:27
idaforever: Это цена войны, и это только начало
stalin_vsegda_zhiv 19 июня 2018 | 20:24
Российская буржуазия продолжает собирать пинки и оплеухи от мирового империализма. Ну что ж, это хорошо, это действительно радует.
grigol331 19 июня 2018 | 20:34
stalin_vsegda_zhiv:
Эй там в танке! Какая еще буржуазия при феодализме?
fig_vvam 19 июня 2018 | 20:09
Писец подкрался незаметно, когда его Газпром не ждал.
дураки думали, что надыбали простую дорожку как объегорить международный арбитраж.
Купить районный суд и отменить решение международного арбитража. После чего начнется длительный процесс отмены решения райсуда.
Один раз сработало. С Юкосом.
А вот второй раз не вышло. Никто уже внимания на решение райсуда не обратил.
Предлог отмены был уж слишком надуманный.
andreyvitalevich 19 июня 2018 | 20:11
Ну и кто тут капсом писал, мол, обломается "Нафтогаз"? Швейцария, Голландия, теперь Великобритания... Ну ничего, жители РФ компенсируют "Газпрому" денюжки из своих пенсий. Нормально.
estamp 19 июня 2018 | 20:16
andreyvitalevich: мол, обломается "Нафтогаз"?
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А что, Нафтогаз уже что-то получил?
grigol331 19 июня 2018 | 20:27
estamp: А что, Нафтогаз уже что-то получил?
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Неа. Написано, что Газпром получил, огрёб, можно сказать. И, сдается мне, еще получит и не раз.
sg90 19 июня 2018 | 20:24
andreyvitalevich:
А кто тут капсом визжал после неуклюжей попытки англичан свалить свое отравление Скрипалей на Россию что теперь не только санцияим задушат но и ЧМ отберут? Теперь просто истерика у твоих хозяев, ищут любой повод тявкнуть на Россию. И у тебя тоже, холуй..
ura_123 19 июня 2018 | 20:32
Онгличанка гадить! Срочно требуется звонок Путину от мэра Геническа со словами сочувствия))))
Не удивлюсь ежели египтяне после 21.00 и без Уткина подберутся сзади к встающим с колен)