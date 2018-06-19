Среди россиян больше тех, кто не хотел бы продолжать работать после выхода на пенсию
Об этом заявили 37% опрошенных экспертами холдинга РОМИР. Опрос проводился еще до того, как правительство объявило о повышении пенсионного возраста. Участники опроса пояснили, что не хотят работать на пенсии из-за плохого здоровья и усталости. 30% респондентов готовы продолжать работать, однако подавляющее большинство призналось, что это не из любви к труду, а потому, что они не надеются прожить на свою пенсию.
Комментарии6
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olegleon 19 июня 2018 | 20:07
из этих 37% подавляющее большинство просто не хотело бы работать.
stalin_vsegda_zhiv 19 июня 2018 | 20:20
Все эти работающие пенсионеры просто вынуждены работать, чтобы самим не умереть с голоду и не дать умереть с голоду семьям своих детей. То есть это вынужденная необходимость, когда старые люди с кучей заболеваний через боль идут на работу. А нам чиновники это подают как отличное здоровье, молодость в старом возрасте и огромное желание побольше горбатиться на интересы любимой буржуазии в любимом капитализме.
svetochek1906 19 июня 2018 | 20:26
stalin_vsegda_zhiv: ты товарисч ленивое животное , а твой сталин гнида конченная , если бы ни эта тварь (сталин) очень и очень много хороших и добрых людей жило бы , детей бы рожало , жизнь строило . Но из за этой продажной грузинской твари в истории очень многое поменялось
rusof_ob 19 июня 2018 | 20:34
olegleon: пахарь ты наш! )))
alex55 19 июня 2018 | 20:14
Вот интересно, почему подавляющее большинство никак не может подавить оборзевшее меньшинство во власти?
rusof_ob 19 июня 2018 | 20:37
alex55: Все просто: отсутвие пустыни, Мотсея и 40-ка лет.