Федерация независимых профсоюзов России решила провести митинги против повышения пенсионного возраста
Федерация независимых профсоюзов России предложила проводить в регионах митинги, шествия и пикеты против повышения пенсионного возраста. Об этом говорится в письме председателя ФНПР Михаила Шмакова руководителям региональных организаций, — сообщает РБК. В письме отмечается, что все акции должны проходить с соблюдением российского законодательства.
Комментарии3
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olegleon 19 июня 2018 | 20:05
"Федерация независимых профсоюзов России "
независимых от чего? от бюджетного финансирования???
mc_murphy101 19 июня 2018 | 20:12
Федерация независимых профсоюзов России решила провести митинги против повышения пенсионного возраста...
Вы бы лучше контролировали российский рынок труда, защищали его от мигрантов и взяли в свои руки выдачу лицензий на совершение всех видов трудовой деятельности. Тупые дармоеды.
andreygo 19 июня 2018 | 20:28
Стоило только Навальному объявить об акциях протеста, так и Шмаков проснулся. Или его кто-то разбудил?