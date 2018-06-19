Федерация независимых профсоюзов России решила провести митинги против повышения пенсионного возраста...

Федерация независимых профсоюзов России предложила проводить в регионах митинги, шествия и пикеты против повышения пенсионного возраста. Об этом говорится в письме председателя ФНПР Михаила Шмакова руководителям региональных организаций, — сообщает РБК. В письме отмечается, что все акции должны проходить с соблюдением российского законодательства.