Член правления энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан арестована по подозрению в шпионаже
Член правления энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан арестована по подозрению в шпионаже за сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии. Об этом сообщает «КоммерсантЪ», не уточняя источника информации. Издание отмечает, что Цуркан задержали 15-го июня и отвезли на допрос в следственное управление ФСБ. Затем у нее дома, а также в «Интер РАО» и у нескольких высокопоставленных сотрудников Минэнерго прошли обыски. В компании «Интер РАО» сообщают, что Карина Цуркан сейчас находится в отпуске. Других комментариев там не дают.
Комментарии13
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oleg2004 19 июня 2018 | 20:06
Давненько мы не слышали про румынскую разведку, лет этак 80.
mc_murphy101 19 июня 2018 | 20:08
Член правления энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан арестована по подозрению в шпионаже...
Где эти жулики - старые работники культуры - почему не объявляют голодовку?
arye_11 19 июня 2018 | 20:14
oleg2004:
Давненько мы не слышали про румынскую разведку, лет этак 80.
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Румынская Сигуранца и польская Дефензива - "как много в этом звуке для сердца русского сплелось"...
oleg2004 19 июня 2018 | 20:28
Это всё контрразведки.
lager23 19 июня 2018 | 20:29
arye_11:Румынская Сигуранца и польская Дефензива - "как много в этом звуке для сердца русского сплелось"...
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но, "Штази" в нём отозвалось...
mashulya 19 июня 2018 | 20:15
oleg2004: а у Высоцкого? "....там румынки с крепким телом"
ac_dc 19 июня 2018 | 20:27
oleg2004:
Сигуранца проклятая
annacrimea 19 июня 2018 | 20:13
И снова мощная румынская разведка!.. Осталось только дождаться суринамских агентов.
abuvgrobu 19 июня 2018 | 20:13
ст. 276 УК РФ (шпионаж) применима только к иностранным гражданам и лицам без гражданства.
к гражданам РФ -Статья 275. Государственная измена
кто-то что-то путает, если она гражданка РФ
mashulya 19 июня 2018 | 20:13
Кто звал Сталина? Вот он и пришел!
hastings 19 июня 2018 | 20:24
mashulya: слава тебе Господи, дождались родного вождя!
vilingrad 19 июня 2018 | 20:24
Нашли противника по плечу- разведку Румынии:)
snagging 19 июня 2018 | 20:32
Додону сливала информацию. Узнала сколько молдован нужно, чтобы вкрутить лампочку.