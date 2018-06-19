Футболисты сборной Сенегала со счетом 2:1 обыграли команду Польши в матче группового этапа ЧМ по футболу
Футболисты сборной Сенегала со счетом 2:1 обыграли команду Польши в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу. На 37-й минуте счет в игре открыл защитник сборной Сенегала Тьяго Сионек. На 60-й минуте преимущество сборной удвоил форвард Мбай Ньянг. В польской команде гол забил полузащитник Гжегож Крыховяк.
Ранее сегодня сборная Японии со счетом 2:1 обыграла команду Колумбии.
Комментарии14
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liquidsky__ 19 июня 2018 | 20:02
Пшеки го хоум )
mc_murphy101 19 июня 2018 | 20:06
Футболисты сборной Сенегала со счетом 2:1 обыграли команду Польши в матче группового этапа ЧМ по футболу...
Наглые сенегальцы, обыграли наших любимых поляков.
stalin_vsegda_zhiv 19 июня 2018 | 20:15
Молодцы, сенегальцы! Поздравляю! А поляки пусть отправляются играть против памятников, у них это получается гораздо лучше, чем играть в футбол!
kit07_12 19 июня 2018 | 20:30
stalin_vsegda_zhiv: Жаль, нет усраины. Хохложопые бы у негров всосали 3:0，а пшеки скромно 2:1
s_talker002 19 июня 2018 | 20:06
Маленькая африканская страна, полПольши, треть населения.
А пшеков порвали.
uhovostro 19 июня 2018 | 20:12
s_talker002: Ну, во-первых, не порвали - счёт 2 : 1. А во-вторых, если бы результаты футбольных (и всех других) игр зависели только от величины страны и численности её населения, то чемпионами попеременно становились бы Китай с Индией. Ну, может быть, еще Америка иногда что-нибудь выигрывала...
ukrodupa404 19 июня 2018 | 20:09
За Синегал походу Путин играл !)))
boldu1n 19 июня 2018 | 20:12
Путен купил сенегальцев.
vinibi_ 19 июня 2018 | 20:18
boldu1n: Скорее чмокнул у них!!!
zemljanka 19 июня 2018 | 20:21
Поздравления. Львы - смотрелись.
koshkaedu 19 июня 2018 | 20:31
Наш Б-г всё видит: не надо было им фальсифицировать историю Холокоста.
svetochek1906 19 июня 2018 | 20:31
Сенегальские гориллы отымели пшековских панночек , панночки постоянно спотыкались и падали , даже даже девочка левандовская ничего не смогла сделать
amstaff_30rus 19 июня 2018 | 20:34
Герои, бл.. ;))
good_night 19 июня 2018 | 20:35
Поляки видать наелись украинского салу
Поэтому и проиграли Сенегалу!