Футболисты сборной Сенегала со счетом 2:1 обыграли команду Польши в матче группового этапа ЧМ по футболу...

Футболисты сборной Сенегала со счетом 2:1 обыграли команду Польши в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу. На 37-й минуте счет в игре открыл защитник сборной Сенегала Тьяго Сионек. На 60-й минуте преимущество сборной удвоил форвард Мбай Ньянг. В польской команде гол забил полузащитник Гжегож Крыховяк.

Ранее сегодня сборная Японии со счетом 2:1 обыграла команду Колумбии.