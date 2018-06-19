Яшин пока не решил, пойдет ли он на встречу с муниципальными депутатами в Совет муниципальных образований Москвы

Глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, который собирается участвовать в выборах мэра Москвы, пока не решил, пойдет ли он завтра на встречу с муниципальными депутатами в Совет муниципальных образований Москвы (АМОМ). Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не очень понял формат этой встречи и пока не принял решение, участвовать в ней или нет», — сказал И.Яшин.

Оппозиционер требует гарантий на преодоление муниципального фильтра «из уважения к москвичам, потому что у них должно быть право на выбор». «А в Совете предлагают прийти и рассказать о своей программе, но не дают никаких гарантий. Поэтому такой формат меня не устраивает. Если «Единая Россия» заявит о готовности предоставить подписи — это будет другой разговор», — подчеркнул И.Яшин.

С точки зрения политика, для того, чтобы его допустили на выборы мэра Москвы, «необходимо политическое решение, а не площадка», где он смог бы рассказать единороссам о своей программе.

«Для того чтобы что-то сообщить муниципальным депутатам, в том числе из «Единой России», мне совершенно не нужны посредники. У меня есть телефоны этих людей, со многими из них я уже разговаривал. Сейчас проблема не в отсутствии площадки для диалога, а в том, что сейчас действует политическое решение — не пускать через муниципальный фильтр двух кандидатов — Дмитрия Гудкова и меня», — заключил И.Яшин.