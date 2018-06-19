Сенегал лидирует со счетом 2:1 в матче со сборной Польши в рамках первого тура группового этапа ЧМ по футболу

Upd 19:49. Счет 2:1 в Пользу Сенегала. У сборной Польши гол забил Гжегож Крыховяк на 86-й минуте.

Сенегал лидирует со счетом 2:0 в матче со сборной Польши в рамках первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу. Первый мяч на 37-й минуте забил Тьяго Сионек. Во втором тайме на 60-й минуте гол забил Мбай Ньянг.