Сенегал лидирует со счетом 2:1 в матче со сборной Польши в рамках первого тура группового этапа ЧМ по футболу
Upd 19:49. Счет 2:1 в Пользу Сенегала. У сборной Польши гол забил Гжегож Крыховяк на 86-й минуте.
Сенегал лидирует со счетом 2:0 в матче со сборной Польши в рамках первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу. Первый мяч на 37-й минуте забил Тьяго Сионек. Во втором тайме на 60-й минуте гол забил Мбай Ньянг.
Комментарии1
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svetochek1906 19 июня 2018 | 20:02
Сенегальские гориллы отымели пшековских панночек , панночки постоянно спотыкались и падали , даже даже девочка левандовская ничего не смогла сделать