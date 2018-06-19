В Иркутске полиция задержала сотрудника штаба Навального Захара Сарапулова
Как сообщает «МБХ Медиа», активиста обвиняют в нарушении правил проведения «Монстрации», которая прошла в Иркутске 1-го мая. На акцию Сарапулов пришел с игрушечкой желтой уткой. В полицейских документах отмечается, что таким образом он «поднял острые социально-политические темы, превратив культурное мероприятие в политическое».
Комментарии7
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lion64__2 19 июня 2018 | 19:33
пошел либераст на "монстрацию", а в итоге у него менструация
bbob 19 июня 2018 | 20:00
lion64__2: почему любители озерно-кущевской команды постоянно переводят разговор на темы телесного низа? Что с вами не так?
sparky 19 июня 2018 | 19:35
Скоро в детсадах будут изымать уточек. И продажу уточек в магазинах тоже запретят.
danko1 19 июня 2018 | 20:01
sparky: Во власти уже не стесняются себя дебилами выставлять, делая вид, что не знают, что 1 Мая именно день выступления за свои права и свободу.
И уточка на монстрации очень актуальна.
Но видно ищут повод, чтобы перед митингами за отмену повышения пенсионного возраста штабы Навального обезглавить.
post_v 19 июня 2018 | 19:43
кто бы мог подумать, что желтая уточка в демократической России в 21 веке станет опасней, чем боливар при императоре Павле I ?
ugiazov 19 июня 2018 | 19:44
Сотрудник Навального? Ты что это правой рукой за левым ухом чешешь? Так не положено! Виновен!
svetochek1906 19 июня 2018 | 20:35
Раз говно возмущается , значит правильно задержали