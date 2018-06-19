В Иркутске полиция задержала сотрудника штаба Навального Захара Сарапулова

Как сообщает «МБХ Медиа», активиста обвиняют в нарушении правил проведения «Монстрации», которая прошла в Иркутске 1-го мая. На акцию Сарапулов пришел с игрушечкой желтой уткой. В полицейских документах отмечается, что таким образом он «поднял острые социально-политические темы, превратив культурное мероприятие в политическое».