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19:31, 19 июня 2018

В Иркутске полиция задержала сотрудника штаба Навального Захара Сарапулова

Как сообщает «МБХ Медиа», активиста обвиняют в нарушении правил проведения «Монстрации», которая прошла в Иркутске 1-го мая. На акцию Сарапулов пришел с игрушечкой желтой уткой. В полицейских документах отмечается, что таким образом он «поднял острые социально-политические темы, превратив культурное мероприятие в политическое».

Комментарии

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lion64__2 19 июня 2018 | 19:33

пошел либераст на "монстрацию", а в итоге у него менструация

bbob 19 июня 2018 | 20:00

lion64__2: почему любители озерно-кущевской команды постоянно переводят разговор на темы телесного низа? Что с вами не так?

sparky 19 июня 2018 | 19:35

Скоро в детсадах будут изымать уточек. И продажу уточек в магазинах тоже запретят.

danko1 19 июня 2018 | 20:01

sparky: Во власти уже не стесняются себя дебилами выставлять, делая вид, что не знают, что 1 Мая именно день выступления за свои права и свободу.
И уточка на монстрации очень актуальна.
Но видно ищут повод, чтобы перед митингами за отмену повышения пенсионного возраста штабы Навального обезглавить.

post_v 19 июня 2018 | 19:43

кто бы мог подумать, что желтая уточка в демократической России в 21 веке станет опасней, чем боливар при императоре Павле I ?

ugiazov 19 июня 2018 | 19:44

Сотрудник Навального? Ты что это правой рукой за левым ухом чешешь? Так не положено! Виновен!

svetochek1906 19 июня 2018 | 20:35

Раз говно возмущается , значит правильно задержали

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