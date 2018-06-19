Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о срыве договоренностей насчет посещений Олега Сенцова, осужденного в России и арестованного в Киеве Кирилла Вышинского. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке. Денисова отметила, что согласно договоренностям первой на Украину должна была приехать российский омбудсмен Татьяна Москалькова, однако этого не произошло. Ранее Москалькова пообещала, что они с Денисовой вдвоем посетят Олега Сенцова в колонии, однако точная дата названа так и не была.