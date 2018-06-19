Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о срыве договоренностей насчет посещений Олега Сенцова
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о срыве договоренностей насчет посещений Олега Сенцова, осужденного в России и арестованного в Киеве Кирилла Вышинского. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке. Денисова отметила, что согласно договоренностям первой на Украину должна была приехать российский омбудсмен Татьяна Москалькова, однако этого не произошло. Ранее Москалькова пообещала, что они с Денисовой вдвоем посетят Олега Сенцова в колонии, однако точная дата названа так и не была.
Комментарии8
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olegleon 19 июня 2018 | 19:38
опять "заявила", но никаких документов не показывает.
testmeter 19 июня 2018 | 19:40
olegleon: А какой ты бы хотело увидеть документ? Видео на сайте омбудсмена тебе недостаточно? Когда тебя куда-нибудь на России не пускают, тебе гэбня и менты документы об этом выдают?
olegleon 19 июня 2018 | 19:50
testmeter: обычный. бумажный. на котором проставлены даты и фамилии посещаемых и подписи двух уполномоченных.
т.е. подтверждающих, что договорённости были и они согласованы обеими сторонами
kara 19 июня 2018 | 19:41
а каким договоренностям ? первым или вчерашним?
alex86 19 июня 2018 | 19:42
Кто бы сомневался: путин делает вид, что готов на контакты, а ментовская овчарка отрабатывает команду "держать и не пускать". Думаю, недели две у Сенцова есть, потом начнут принудительное лечение, что бы не умер к концу ЧМ. А эта непристойная полицейская дама предпримет все возможное для предотвращения посещения Сенцова.
ugiazov 19 июня 2018 | 19:46
Нарушили договорённости? Поду-у-умаешь! Это по привычке.
andy66 19 июня 2018 | 19:52
Договориться с чекистами ни о чем невозможно, потому что они в принципе не хотят договариваться
oleg2004 19 июня 2018 | 20:16
Интересно, в III Рейхе тоже был омбудсмен?