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19:30, 19 июня 2018

Россия в ближайшее время введет пошлины на американские товары

Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, это ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. По словам министра, будет ограничен ввоз только той продукции, которая имеет аналоги на российском рынке. Их перечень сформируют в течение нескольких дней .

Комментарии

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mi_62 19 июня 2018 | 19:34

да пора уже с фордами и джинсами расхерачить Воронеж полностью

kottigr1 19 июня 2018 | 19:36

mi_62: РФ продает в США товаров на 30 миллиардов $,а покупает американские товары на 10 миллиардов $. Доля России в товарообороте США составляет цифру менее 1,0%.
РФ, вводя пошлины, снова отмораживает себе уши..

kir_pich_101 19 июня 2018 | 19:44

kottigr1: Не могу вспомнить товары из Штатов в магазинах...
Нельзя ли напомнить нам?

hz6691 19 июня 2018 | 19:58

kir_pich_101: Большая часть - комплектующие для оборонки по закрытым статьям бюджета.

mi_62 19 июня 2018 | 20:13

kir_pich_101: Не могу вспомнить товары из Штатов в магазинах...
Нельзя ли напомнить нам?**************************************
не знаю, поймешь, нет - Windows да и почти весь софт и гаджеты... и куча железа... и еще куча железа в виде разных фордов, понтиаков, шевроле, кадиллаков... и для оборонки..

estamp 19 июня 2018 | 20:20

mi_62: Гаджеты? Какие гаджеты, китайские чтоль? Форды - это те которые европейский Форд в СПб собирает?
Хомки вы даже не можете назвать что производит ваш кумир?

mi_62 19 июня 2018 | 20:29

estamp: слава Богу - бараны у нас отечественные

estamp 19 июня 2018 | 19:49

kottigr1: Вас специально учат врать при отсутствии иных аргументов?
10-10. И Штаты российские 10 уже обложили. Справедливо что теперь мы их 10. А так-то мелочь.

estamp 19 июня 2018 | 19:42

mi_62: Редакция, да баньте же уже наконец писателей про Воронеж! Они или безнадежно тупы или просто боты начального уровня.

merelymy 19 июня 2018 | 20:20

estamp: да баньте же уже наконец писателей про Воронеж! ...
===================
Писатели про Воронеж, когда вас в очередной раз будут "бомбить" не надо ботать, а то у Эстампа уже волосы дыбом встают.
А я им говорю: не ложте зеркало в парту.
А они все ботают и ботают.

hz6691 19 июня 2018 | 20:31

estamp: Действительно, при чем здесь Воронеж! Это в российских, а не воронежских, спутниках доля импортных компонентов колеблется от 25 до 75%. В перспективном аппарате «Глонасс-К», который является «гордостью» вставшей с колен российской промышленности, 90% деталей иностранные.

hastings 19 июня 2018 | 19:40

У нас свои товары есть, а чего нет - ввезем из дружеских стран! Дефицит покроют КНР, Иран, Палестина, Венесуэла.

fig_vvam 19 июня 2018 | 19:45

hastings: А как же ты Южную Осетию забыл, Абхазию также, ну и ДНР с ЛНР.
Такие мощные экономики забывать просто неприлично.

norgemann 19 июня 2018 | 19:41

Путин объявил войну с Америкой. Торговую. Мол мы тоже великие.

leonln1970 19 июня 2018 | 19:42

бензоколонка в полтора процента от мировой экономики опять поставила на место проклятую пэндосию! многоХодовОчка от вяликого вошьДЯ...

estamp 19 июня 2018 | 19:52

leonln1970: Ха.
Лет 8-10 назад штаты уже вводили пошлины на российскую сталь. Мы ввели пошлины на окорочка. И Штаты включили заднюю.
Сейчас-то мы окорочка не закупаем. А что там еще из штатовского запретить можно ума не приложу.

ostapbey 19 июня 2018 | 20:11

estamp: а ты у Путена спроси..
Не за сексуслуги он Трампа домогается.
Ужо почти год даже..

estamp 19 июня 2018 | 20:18

ostapbey: Ты без помощи Путина даже элементарного ответить не можешь?

ostapbey 19 июня 2018 | 20:26

estamp: а ты спроси.
Хоть вопрос сформулируй..
А то только что и таращишь зенки, как Зося на ситечко.
Даже..

hz6691 19 июня 2018 | 20:25

estamp: Начинайте прикладывать: 31% американских товаров (основная часть импорта из США) закупались по закрытым статьям бюджета РФ (оборонка); 22.4% пришлось на «Машины, оборудование и аппаратуру»; 11.4% - на транспорт; около 8% - на "Инструменты и аппараты".

jetsam 19 июня 2018 | 19:43

@ которая имеет аналоги на российском рынке. Их перечень сформируют в течение нескольких дней . @

несколько дней будут искать - что имеет аналоги.
трудная работа.

айфон, наверное, запретят...

estamp 19 июня 2018 | 19:54

jetsam: айфон, наверное, запретят...
---
Дурашка "айфон, наверное, запретят", если мы с Китаем торговую войну начнем.

eduard53 19 июня 2018 | 19:45

Трудяга (языком) Орешкин, поди, взопрел, ища на наших прилавках Штатские товары, особливо - к-ые мы и сами делаем не хуже ...

(комментарий скрыт)

konogen 19 июня 2018 | 20:06

Опять по яйцам воронежцам...

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