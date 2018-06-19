Россия в ближайшее время введет пошлины на американские товары
Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, это ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. По словам министра, будет ограничен ввоз только той продукции, которая имеет аналоги на российском рынке. Их перечень сформируют в течение нескольких дней .
Комментарии24
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mi_62 19 июня 2018 | 19:34
да пора уже с фордами и джинсами расхерачить Воронеж полностью
kottigr1 19 июня 2018 | 19:36
mi_62: РФ продает в США товаров на 30 миллиардов $,а покупает американские товары на 10 миллиардов $. Доля России в товарообороте США составляет цифру менее 1,0%.
РФ, вводя пошлины, снова отмораживает себе уши..
kir_pich_101 19 июня 2018 | 19:44
kottigr1: Не могу вспомнить товары из Штатов в магазинах...
Нельзя ли напомнить нам?
hz6691 19 июня 2018 | 19:58
kir_pich_101: Большая часть - комплектующие для оборонки по закрытым статьям бюджета.
mi_62 19 июня 2018 | 20:13
kir_pich_101: Не могу вспомнить товары из Штатов в магазинах...
Нельзя ли напомнить нам?**************************************
не знаю, поймешь, нет - Windows да и почти весь софт и гаджеты... и куча железа... и еще куча железа в виде разных фордов, понтиаков, шевроле, кадиллаков... и для оборонки..
estamp 19 июня 2018 | 20:20
mi_62: Гаджеты? Какие гаджеты, китайские чтоль? Форды - это те которые европейский Форд в СПб собирает?
Хомки вы даже не можете назвать что производит ваш кумир?
mi_62 19 июня 2018 | 20:29
estamp: слава Богу - бараны у нас отечественные
estamp 19 июня 2018 | 19:49
kottigr1: Вас специально учат врать при отсутствии иных аргументов?
10-10. И Штаты российские 10 уже обложили. Справедливо что теперь мы их 10. А так-то мелочь.
estamp 19 июня 2018 | 19:42
mi_62: Редакция, да баньте же уже наконец писателей про Воронеж! Они или безнадежно тупы или просто боты начального уровня.
merelymy 19 июня 2018 | 20:20
estamp: да баньте же уже наконец писателей про Воронеж! ...
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Писатели про Воронеж, когда вас в очередной раз будут "бомбить" не надо ботать, а то у Эстампа уже волосы дыбом встают.
А я им говорю: не ложте зеркало в парту.
А они все ботают и ботают.
hz6691 19 июня 2018 | 20:31
estamp: Действительно, при чем здесь Воронеж! Это в российских, а не воронежских, спутниках доля импортных компонентов колеблется от 25 до 75%. В перспективном аппарате «Глонасс-К», который является «гордостью» вставшей с колен российской промышленности, 90% деталей иностранные.
hastings 19 июня 2018 | 19:40
У нас свои товары есть, а чего нет - ввезем из дружеских стран! Дефицит покроют КНР, Иран, Палестина, Венесуэла.
fig_vvam 19 июня 2018 | 19:45
hastings: А как же ты Южную Осетию забыл, Абхазию также, ну и ДНР с ЛНР.
Такие мощные экономики забывать просто неприлично.
norgemann 19 июня 2018 | 19:41
Путин объявил войну с Америкой. Торговую. Мол мы тоже великие.
leonln1970 19 июня 2018 | 19:42
бензоколонка в полтора процента от мировой экономики опять поставила на место проклятую пэндосию! многоХодовОчка от вяликого вошьДЯ...
estamp 19 июня 2018 | 19:52
leonln1970: Ха.
Лет 8-10 назад штаты уже вводили пошлины на российскую сталь. Мы ввели пошлины на окорочка. И Штаты включили заднюю.
Сейчас-то мы окорочка не закупаем. А что там еще из штатовского запретить можно ума не приложу.
ostapbey 19 июня 2018 | 20:11
estamp: а ты у Путена спроси..
Не за сексуслуги он Трампа домогается.
Ужо почти год даже..
estamp 19 июня 2018 | 20:18
ostapbey: Ты без помощи Путина даже элементарного ответить не можешь?
ostapbey 19 июня 2018 | 20:26
estamp: а ты спроси.
Хоть вопрос сформулируй..
А то только что и таращишь зенки, как Зося на ситечко.
Даже..
hz6691 19 июня 2018 | 20:25
estamp: Начинайте прикладывать: 31% американских товаров (основная часть импорта из США) закупались по закрытым статьям бюджета РФ (оборонка); 22.4% пришлось на «Машины, оборудование и аппаратуру»; 11.4% - на транспорт; около 8% - на "Инструменты и аппараты".
jetsam 19 июня 2018 | 19:43
@ которая имеет аналоги на российском рынке. Их перечень сформируют в течение нескольких дней . @
несколько дней будут искать - что имеет аналоги.
трудная работа.
айфон, наверное, запретят...
estamp 19 июня 2018 | 19:54
jetsam: айфон, наверное, запретят...
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Дурашка "айфон, наверное, запретят", если мы с Китаем торговую войну начнем.
eduard53 19 июня 2018 | 19:45
Трудяга (языком) Орешкин, поди, взопрел, ища на наших прилавках Штатские товары, особливо - к-ые мы и сами делаем не хуже ...
konogen 19 июня 2018 | 20:06
Опять по яйцам воронежцам...