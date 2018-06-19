Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об увеличении финансирования из бюджета парламентских партий
Выплаты повысятся в 7,5 раз. Партии, чьи кандидаты участвовали в выборах президента России в марте этого года, будут получать из бюджета за каждый голос избирателя по 152 рубля вместо 20-ти.
Комментарии17
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morganafata 19 июня 2018 | 19:35
Ах твари ненасытные, ради этого они нас без пенсии оставляют? От их "законотворчества" страна в полную задницу скатилась.
kir_pich_101 19 июня 2018 | 19:42
morganafata: Зато теперь количество разноцветной макулатуры в почтовом ящике увеличится в разы. Остальное все равно разворуют.
evgolius7 19 июня 2018 | 19:44
Деньги есть!!!
Но не для всех.
Жиреют патриотикти...ох жиреют.
Откуда для пенсионеров деньги?
Надо кормить дармоедов...они же самые голодные в стране.
vezdehod 19 июня 2018 | 19:49
Это называется ...Привет холопам и танки наши быстры. Царский закон примут сразу в Трёх чтениях и - холопы будут пахать. пока не протянут ноги.
olegleon 19 июня 2018 | 19:35
"Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы. "
а эти слово "бывшему" просто убрали и сами себе деньги взяли
sim 19 июня 2018 | 19:35
Этим деньги нужны. Единороссам, жириновцам, мироновским, зюгановцам - избранникам народным!
Это не какие-то пенсионеры, для которых денег нет.
yralez 19 июня 2018 | 19:43
За счет пенсий......можно еще и не так сладко жрать.
andy66 19 июня 2018 | 19:47
Государственные партии - такой же бред, как и советские Государственные профсоюзы )))
raindengo 19 июня 2018 | 19:49
нифуясе.... О_о
других слов нет...
odobryam_s 19 июня 2018 | 19:52
Если деньги дают за каждый голос, то может лучше не голосовать за эти "партии"?
sparky 19 июня 2018 | 19:55
ПЖиВ и сателиты проголосовали не держаться.
eduard53 19 июня 2018 | 19:56
Клянусь чесслово, не догоняю - на хрена кремляди вообще финансировать эти симулякры, тем более - резко увеличивать их финансирование? Реальных же партий в Путистане нет и не предвидится, как и всего прочего дем.инвентаря - парламента, президента, конституции, выборов, независимого суда ... и т.п. Сплошь декорации ...
anatolii50 19 июня 2018 | 20:05
И как не стыдно принимать такие решения, что они сделали для страны? Увеличение отчислений в семь раз свидетельствует о семикратном удорожании жизни в стране. Вот реальная инфляция за истекший период.
sprav77 19 июня 2018 | 20:07
Вот такие у нас партии. А почему? да всё потому. Случайно увидел интервью по ОТР доктора наук профессора экономики Никиты Кричевского. Вот он нёс такую пургу. Ну коль такие у нас прохфессора, то так и живём.Партии получают миллионы, а граждане повышение пенсионного возраста.
orein51 19 июня 2018 | 20:10
а чо не в 1000? холява... это на пенсии в 10т. нету...
zhannazhalevichby 19 июня 2018 | 20:15
Круто! Как раз с пенсий насобирают..
agriment 19 июня 2018 | 20:18
"Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об увеличении финансирования из бюджета парламентских партий"
- Наконец-то многие убедятся, что в РФ все марионеточные партии, которые финансируются из одной кормушки- бюджета \налогов .
здесь, на Эхо некоторые комментаторы утверждали, что партии получают финансирование из бюджета один раз в год, участвуя в выборах и всё
И доказывали с пеной у рта, что партии независимые и на самоокупаемости....
не желая понять что здания, в которых размещены партии в аренде, электроэнергия, газ, связь, автотранспорт в аренде и оплачивают их содержание всё население РФ.
В РФ все управляемые партии, представляющие собой мини театры, репертуар на каждый год утверждается в Кремле, а финансирование в Госдуме, по рекомендации того же Кремля..
Кто платит, тот и заказывает музыку.