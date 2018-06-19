США намерены объявить сегодня о выходе из совета ООН по правам человека
Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Других подробностей пока нет.
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Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Других подробностей пока нет.
Комментарии22
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olegleon 19 июня 2018 | 19:33
а какие ещё могут быть подробности? страна, применяющая до сих пор смертную казнь, т.е. априори нарушающая право человека №1, сама поняла, что не может находиться в этом совете
porswen 19 июня 2018 | 19:40
olegleon:
да там ваще звери - президента могут в суд вызвать
serhio_25__ 19 июня 2018 | 19:44
porswen: Где президент спокойной врёт под присягой и за это ему никакого наказания
fig_vvam 19 июня 2018 | 19:50
serhio_25__: Ты, падаль, врешь, хотя и не под присягой. как только освобождаешь ротик и можешь говорить члено раздельно, так сразу и врать начинаешь.
serhio_25__ 19 июня 2018 | 19:55
fig_vvam: "" Ты, падаль, врешь, хотя и не под присягой. "" - подпиндосный хомячок вылез на защиту своего американского хозяина.
mordechay_blinchikof 19 июня 2018 | 20:18
— Олимпиада провёл?
— Провёл.
— Мост построил?
— Построил.
— Чемпионат по футболу идёт?
— Идёт.
— Чего же вы всё недовольны про пенсии? Это и были ваши пенсии!
fig__vvam 19 июня 2018 | 20:29
serhio_25__: Пигорок, ты нервничай, а продолжай отсос у своего бригадира
а то ведь выгонят, а ты кроме как гадить на сайте ничего не можешь.
svetochek1906 19 июня 2018 | 20:09
fig_vvam: падаль это твои родители , родить такую гниду как ты
roman_i_olga 19 июня 2018 | 19:45
porswen: пиндосы гнилые выходят.. чтобы пыточную устроить ??
gordy 19 июня 2018 | 19:46
Ну хоть тут Россия смогла выжить америкосов с места?
osswam 19 июня 2018 | 20:14
gordy: Россея туту не при чем. - "Вашингтон ранее неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю". Американцы резко сокротять финансирование ООН.
olegleon 19 июня 2018 | 19:47
porswen: это точно. Клинтона уже вызывали. он спокойно соврал суду и ему за это ничего не было
fig__vvam 19 июня 2018 | 20:34
olegleon: Как портянки-то возбудились по поводу прав человекапю
Придурки
продолжайте отсос, нгиккето права на отсос у вас не отнимет.
А это единственное прав, которое вас интересует.
korikov 19 июня 2018 | 19:49
porswen:
А что общее имеет возможность вызова президента в суд с правами человека?
То, что США полицейское государство, по факту полицейское, начиная от опальной слежки АНБ за гражданами страны, заканчивая правом полицейского на убийство безоружного и полной безнаказанностью. Как там, полицейский, который расстрелял двенадцатилетнего мальчика с игрушечным пистолетом сидит за убийство малолетнего? Нет, он тупо уволился из одного полицейского участка и устроился в другой, сейчас интервью раздаёт.
sim 19 июня 2018 | 19:48
olegleon: Беларусы вздрогнуле ))
fig_vvam 19 июня 2018 | 19:48
olegleon: Ага, когда людоеда назначают охранять правап человека, то бежеть надо из это организации.
ООН давно превратилась в бесполезную и бессмысленную контору, предназначенную для кормления международных чиновников.
А совет по правом человек просто внушает отвращение своей мерзостью.
serhio_25__ 19 июня 2018 | 19:39
США и права человека - это не совместимые вещи.
ugiazov 19 июня 2018 | 19:49
Трампу не нравится что в ООН долго смотрят как нарушаются права человека, потом долго пытаются уговорить преступника, и только потом начинают предпринимать какие-то шаги.
teplofizik 19 июня 2018 | 19:58
За одно это надо Трампу в ноги поклониться. Наконец-то вышли из этого антисимитского гадюшника, где борьба за права человека свелась к строчению антиизраильских резолюций.
alswet 19 июня 2018 | 20:10
Еще один шаг к термоядерной войне. Ну что же, во всяком случае, нам с вами доведется участвовать в самом завлекательном шоу - гибели планеты...
len56 19 июня 2018 | 20:17
ООН давно превратилось в контору "рога и копыта"...фикция.
Стоит эта контора бешеные бабки.,а толку-ноль.
Трампу приходится делать то,что должны были сделать давно его предшественники.
ЗАКРЫТЬ КОНТОРУ!!!
А муслимское большинство пусть живёт на свои бабки,а не превращается в мирового ПАРАЗИТА!!!
greeg1 19 июня 2018 | 20:23
Пацан сказал - пацан сделал. Трамп предупреждал, что Совет безопасности ООН нужно реформировать. Теперь в этой песочнице начнется борьба за лидерство, где после мелких стычек, сама малышня побежит жаловаться к взрослому дяде.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4572848