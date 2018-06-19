Сборная Японии обыграла команду Колумбии в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу со счетом 2:1

В составе победителей мячи забили Синдзи Кагава (с пенальти) и Юя Осако. У колумбийцев гол на счету Хуана Кинтеро. Сборная Колумбии почти весь матч играла в меньшинстве. На третьей минуте за игру рукой в своей штрафной красную карточку получил полузащитник Карлос Санчес.