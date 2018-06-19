Песков: Общественный резонанс по делу Сенцова не может повлиять на вступившее в силу решение суда РФ

Общественный резонанс по делу Олега Сенцова никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обращение к Путину деятелей культуры, которые просили помиловать украинского режиссера. С 14-го мая Сенцов держит голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Песков добавил, что знает о письме, но для помилования предусмотрена специальная процедура, которую должен инициировать сам заключенный.



Журналист Владимир Познер подписал открытое письмо в поддержку заключенного Олега Сенцова. В интервью «Эху Москвы» телеведущий сказал, что ему не свойственны такие поступки, но в случае с объявившим головку режиссёром это крайне важно.

Владимир Познер также добавил, что людей нужно наказывать за нарушение закона, но наказание должно соответствовать преступлению.