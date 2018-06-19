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Эксклюзив Эха 19:03, 19 июня 2018

Песков: Общественный резонанс по делу Сенцова не может повлиять на вступившее в силу решение суда РФ

Общественный резонанс по делу Олега Сенцова никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обращение к Путину деятелей культуры, которые просили помиловать украинского режиссера. С 14-го мая Сенцов держит голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Песков добавил, что знает о письме, но для помилования предусмотрена специальная процедура, которую должен инициировать сам заключенный.

Журналист Владимир Познер подписал открытое письмо в поддержку заключенного Олега Сенцова. В интервью «Эху Москвы» телеведущий сказал, что ему не свойственны такие поступки, но в случае с объявившим головку режиссёром это крайне важно.

Владимир Познер также добавил, что людей нужно наказывать за нарушение закона, но наказание должно соответствовать преступлению.

Комментарии

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ramen 19 июня 2018 | 19:09

Это уже проходили несколько лет назад, когда речь о Ходорковском шла. Врёт он всё, как обычно "ПУРГУ НЕСЁТ". Президент МОЖЕТ помиловать и САМ.
Только вот повыпендриваться охота... Перед всем миром.
Позорник...

mc_murphy101 19 июня 2018 | 19:19

Песков прокомментировал обращение к Путину деятелей культуры, которые просили помиловать Сенцова...

Когда эти воры с медной мордой просят помиловать украинского террориста Олега Сенцова, мне становится смешно, они напоминают мне грызунов, голых землекопов, королева которых синхронизирует их поведение и жизненные циклы, воздействуя на всю колонию невидимыми запахами и метками.

fig_vvam 19 июня 2018 | 19:35

mc_murphy101: дебил мудаковатый, а что бывают видимые запахи?
Из кого портянок набирают?
Из каких-то отбросов просто.
Скупится Пригожин или считает, что и такие сойдут.

malinanti 19 июня 2018 | 19:36

mc_murphy101: мне становится смешно, они напоминают мне грызунов, голых землекопов...

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Вспомнились "Семь подземных королей" писатетеля А. Волкова

vezdehod 19 июня 2018 | 19:51

Песков: Общественный резонанс по делу Сенцова не может повлиять на вступившее в силу решение суда РФ
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Царь батюшка не вмешивается в решение суда - не царское это дело в говне ковыряться.

(комментарий скрыт)

danko1 19 июня 2018 | 19:20

ramen: На беззаконие своих судов, как и беззаконие власти, может только Путин повлиять.
Но он, привыкший жить по бандитским понятиям, считает признавать собственные ошибки и преступления слабостью.

fig_vvam 19 июня 2018 | 19:33

danko1: Не останавливаясь на законности и обоснованности решения сукда, отметим, что Письков изображает идиота и нагло передергивает.
пвутина никто не просит меннять решение суда, его просят просто помиловать незаконно осужденных людей.
и неа это он имеет полное право.
Но ни одна тварь, присутствовашая на пресс-конференции ему на это не указала.
Дрессированы.

morganafata 19 июня 2018 | 19:12

Как мелко и мерзко, его поведение давно описано Фрейдом.

pusto1 19 июня 2018 | 19:13

просто гнида

nestor199 19 июня 2018 | 19:24

pusto1: Ну зачем Вы так о Сенцове ........... .

ohrjr 19 июня 2018 | 19:15

Пересидент выпендривается... Отольются ему слезы многих!

rusof_ob 19 июня 2018 | 19:36

ohrjr: Увы, не ему, а тем 140 млн, не способных принимать решений за собственную жизнь

(комментарий скрыт)

hammiak 19 июня 2018 | 19:22

А, ну тогда ладно, простите за вопрос!

salut__521 19 июня 2018 | 19:26

А кто такой Песков, чтоб комментировать события в рейхе? Гигант пресс-секретутной мысли и особый денщик, приближённый к фюреру?..

lion64__2 19 июня 2018 | 19:27

Не следует путать "общественный резонанс" и карканье задницепожатного богемного ворья, либерастов, извращенцев. Ежели им так мил террорист, то можно их к нему отправить. Вместе срок мотать им будет веселее.

dsa_dsf 19 июня 2018 | 19:29

Сцарь хочет чтоб его слезно умоляли

klink 19 июня 2018 | 19:34

Сенцов - антидемократ, так как действовал против желания крымчан. Он укр. империалист.

max_otto 19 июня 2018 | 19:38

Фарисейство во всей красе. Сперва обманом и пытками делают Сенцова виновным чтоб показательно наказать. Чтоб подавить волю тех крымчан, что остались верными Украине. Причём делают все на столько топорно, надругавшись над логикой и здравым смыслом. А потом ставят перед фактом: станешь на колени - может мы подумаем. Может будешь жить... Ну а будешь гнуть свою линию - потеряешь жизнь...
Им то самим терять уже нечего. Палачи и садисты.

srk2658lu 19 июня 2018 | 19:50

Путин опять прикрылся решением суда.
А помиловать он ну никак не может, вашу мать!

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