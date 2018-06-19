Песков: Общественный резонанс по делу Сенцова не может повлиять на вступившее в силу решение суда РФ
Общественный резонанс по делу Олега Сенцова никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обращение к Путину деятелей культуры, которые просили помиловать украинского режиссера. С 14-го мая Сенцов держит голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Песков добавил, что знает о письме, но для помилования предусмотрена специальная процедура, которую должен инициировать сам заключенный.
Журналист Владимир Познер подписал открытое письмо в поддержку заключенного Олега Сенцова. В интервью «Эху Москвы» телеведущий сказал, что ему не свойственны такие поступки, но в случае с объявившим головку режиссёром это крайне важно.
Владимир Познер также добавил, что людей нужно наказывать за нарушение закона, но наказание должно соответствовать преступлению.
Комментарии19
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ramen 19 июня 2018 | 19:09
Это уже проходили несколько лет назад, когда речь о Ходорковском шла. Врёт он всё, как обычно "ПУРГУ НЕСЁТ". Президент МОЖЕТ помиловать и САМ.
Только вот повыпендриваться охота... Перед всем миром.
Позорник...
mc_murphy101 19 июня 2018 | 19:19
Песков прокомментировал обращение к Путину деятелей культуры, которые просили помиловать Сенцова...
Когда эти воры с медной мордой просят помиловать украинского террориста Олега Сенцова, мне становится смешно, они напоминают мне грызунов, голых землекопов, королева которых синхронизирует их поведение и жизненные циклы, воздействуя на всю колонию невидимыми запахами и метками.
fig_vvam 19 июня 2018 | 19:35
mc_murphy101: дебил мудаковатый, а что бывают видимые запахи?
Из кого портянок набирают?
Из каких-то отбросов просто.
Скупится Пригожин или считает, что и такие сойдут.
malinanti 19 июня 2018 | 19:36
mc_murphy101: мне становится смешно, они напоминают мне грызунов, голых землекопов...
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Вспомнились "Семь подземных королей" писатетеля А. Волкова
vezdehod 19 июня 2018 | 19:51
Песков: Общественный резонанс по делу Сенцова не может повлиять на вступившее в силу решение суда РФ
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Царь батюшка не вмешивается в решение суда - не царское это дело в говне ковыряться.
danko1 19 июня 2018 | 19:20
ramen: На беззаконие своих судов, как и беззаконие власти, может только Путин повлиять.
Но он, привыкший жить по бандитским понятиям, считает признавать собственные ошибки и преступления слабостью.
fig_vvam 19 июня 2018 | 19:33
danko1: Не останавливаясь на законности и обоснованности решения сукда, отметим, что Письков изображает идиота и нагло передергивает.
пвутина никто не просит меннять решение суда, его просят просто помиловать незаконно осужденных людей.
и неа это он имеет полное право.
Но ни одна тварь, присутствовашая на пресс-конференции ему на это не указала.
Дрессированы.
morganafata 19 июня 2018 | 19:12
Как мелко и мерзко, его поведение давно описано Фрейдом.
pusto1 19 июня 2018 | 19:13
просто гнида
nestor199 19 июня 2018 | 19:24
pusto1: Ну зачем Вы так о Сенцове ........... .
ohrjr 19 июня 2018 | 19:15
Пересидент выпендривается... Отольются ему слезы многих!
rusof_ob 19 июня 2018 | 19:36
ohrjr: Увы, не ему, а тем 140 млн, не способных принимать решений за собственную жизнь
hammiak 19 июня 2018 | 19:22
А, ну тогда ладно, простите за вопрос!
salut__521 19 июня 2018 | 19:26
А кто такой Песков, чтоб комментировать события в рейхе? Гигант пресс-секретутной мысли и особый денщик, приближённый к фюреру?..
lion64__2 19 июня 2018 | 19:27
Не следует путать "общественный резонанс" и карканье задницепожатного богемного ворья, либерастов, извращенцев. Ежели им так мил террорист, то можно их к нему отправить. Вместе срок мотать им будет веселее.
dsa_dsf 19 июня 2018 | 19:29
Сцарь хочет чтоб его слезно умоляли
klink 19 июня 2018 | 19:34
Сенцов - антидемократ, так как действовал против желания крымчан. Он укр. империалист.
max_otto 19 июня 2018 | 19:38
Фарисейство во всей красе. Сперва обманом и пытками делают Сенцова виновным чтоб показательно наказать. Чтоб подавить волю тех крымчан, что остались верными Украине. Причём делают все на столько топорно, надругавшись над логикой и здравым смыслом. А потом ставят перед фактом: станешь на колени - может мы подумаем. Может будешь жить... Ну а будешь гнуть свою линию - потеряешь жизнь...
Им то самим терять уже нечего. Палачи и садисты.
srk2658lu 19 июня 2018 | 19:50
Путин опять прикрылся решением суда.
А помиловать он ну никак не может, вашу мать!