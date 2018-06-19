Член правления энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан арестована по подозрению в шпионаже
Член правления энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан арестована по подозрению в шпионаже за сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии. Об этом сообщает «КоммерсантЪ», не уточняя источника информации. Издание отмечает, что Цуркан задержали 15-го июня и отвезли на допрос в следственное управление ФСБ. Затем у нее дома, а также в «Интер РАО» и у нескольких высокопоставленных сотрудников Минэнерго прошли обыски. В компании «Интер РАО» сообщают, что Карина Цуркан сейчас находится в отпуске. Других комментариев там не дают.
Комментарии9
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porswen 19 июня 2018 | 19:05
Всё по плану бгг. рашка такая рашка .. бег по кругу. проклятая земля. мордор..
fig_vvam 19 июня 2018 | 19:10
porswen: И тоннель в Токио она тоже копала. А как же.
Фамилия Цуркан говорит о многом.
Она с рождения с румынской разведкой связана.
Сугуранца она такая.
tvitov66 19 июня 2018 | 19:23
fig_vvam: даже интересно какие тайны она нашпионила румынской разведке ... неужели выдала закон Ома? (если конечно она его знает)
isnowanaarene 19 июня 2018 | 19:09
По-моему всё это уже было.
lion64__2 19 июня 2018 | 19:21
Пора уже за ржавого Толика браться. Хорош он будет на черной скамье, на скамье подсудимых.
jetsam 19 июня 2018 | 19:45
сразу вспомнилась фраза рагозина про "недорумын" и ответку.
видать товаров не оказалось, пришлось чпиона ловить...
да уж... небось сливала себестоимость 1 квт*час врагу.
malinskii 19 июня 2018 | 19:58
Ну, вот и до молдован добрались. Ждем арестов гастеров.
alex55 19 июня 2018 | 20:05
Ну вот и дожили до румынских шпиёнов... Оно конечно не японские шпиёны, ну так и год не 37...
koshkaedu 19 июня 2018 | 20:10
Румыния ответит симметрично, найдут такую же Цуркану. Теперь Путина никто не боится.